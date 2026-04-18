Pragmata: Blaue und rote Kristalle zerstören – so kommst du weiter

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du in Pragmata unterwegs bist, wirst du relativ schnell auf ein nerviges Problem stoßen: Überall blockieren leuchtende blaue und rote Kristalle deinen Weg.

Du siehst dahinter Items, Upgrades oder geheime Bereiche – aber egal, was du versuchst: Schießen, Nahkampf oder Gadgets bringen nichts.

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Der Grund ist simpel, aber auch frustrierend:

Du kannst diese Hindernisse am Anfang des Spiels überhaupt nicht zerstören.

Blaue Kristalle: Warum du sie zuerst ignorieren musst

Die blauen Kristalle gehören zu den ersten Barrieren, die du im Spiel findest. Intern werden sie als Filament-Massen bezeichnet.

Wichtig zu wissen:

Du kannst sie in den ersten Stunden nicht zerstören – egal was du machst.

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Viele Spieler verlieren hier Zeit, weil sie glauben, es handle sich um ein Rätsel oder eine versteckte Mechanik. Tatsächlich ist es aber ein klassisches Progressions-System.

Die Lösung bekommst du automatisch später in der Story.

Lim-Erase: Die Fähigkeit für blaue Kristalle

Um blaue Kristalle zu zerstören, brauchst du die Fähigkeit Lim-Erase.

Diese schaltest du im zweiten großen Gebiet frei, dem sogenannten Mass Production Array.

Dort erhält deine Begleiterin Diana ein Upgrade, mit dem sie die Kristalle einfach auflösen kann.

Sobald du die Fähigkeit hast, funktioniert das Ganze extrem simpel:

Gehe zur Kristallbarriere

Halte die entsprechende Taste gedrückt

Diana löscht die Struktur komplett

Das kostet keine Ressourcen und funktioniert jederzeit.

Zurückgehen lohnt sich sofort

Sobald du Lim-Erase hast, solltest du unbedingt backtracking betreiben.

Warum?

Weil das Spiel bereits in den ersten Gebieten tonnenweise Belohnungen hinter den blauen Kristallen versteckt.

Dazu gehören:

Upgrades für deine Fähigkeiten

seltene Materialien

Erweiterungen für dein Hacking-System

Gerade frühe Items wie zusätzliche Kapazität für Dianas Fähigkeiten können dein Gameplay deutlich verbessern.

Rote Kristalle: Die zweite Stufe der Blockaden

Kaum hast du die blauen Kristalle verstanden, führt Pragmata eine zweite, noch härtere Variante ein: rote Kristalle.

Diese sehen ähnlich aus, lassen sich aber nicht mit Lim-Erase zerstören.

Auch hier gilt wieder:

Du musst erst deutlich weiter in der Story kommen.

Rote Kristalle werden im Spiel als Dead Filament bezeichnet und sind oft direkt hinter blauen Barrieren versteckt.

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Das Spiel zwingt dich also indirekt dazu, später noch einmal zurückzukommen.

Cleanse: Die Fähigkeit für rote Kristalle

Die Lösung für rote Kristalle ist die Fähigkeit Cleanse.

Diese bekommst du erst relativ spät im Spiel – nach mehreren Story-Abschnitten und einem Bosskampf.

Im Gegensatz zu Lim-Erase funktioniert Cleanse etwas anders:

Du musst die Fähigkeit aufladen

Ein Bereich wird markiert

Beim Loslassen wird eine Druckwelle ausgelöst

Alle roten Kristalle im Radius werden zerstört

Diese Mechanik ist etwas aktiver und wird auch im Kampf gegen Gegner eingesetzt.

Warum das System so aufgebaut ist

Das Kristall-System ist kein Zufall. Es gehört zur Kernstruktur von Pragmata.

Das Spiel arbeitet bewusst mit sogenannten „Metroidvania“-Elementen:

Du siehst früh Bereiche, die du nicht erreichen kannst

Du bekommst später neue Fähigkeiten

Du kehrst zurück und holst dir die Belohnungen

Diese Struktur sorgt dafür, dass sich die Welt nach und nach öffnet.

Die besten Loot-Spots hinter Kristallen

Viele der wertvollsten Items im Spiel verstecken sich genau hinter diesen Barrieren.

Typische Belohnungen sind:

seltene Ressourcen wie Lunum

Mods für deine Ausrüstung

Upgrades für Dianas Hacking-Fähigkeiten

Oft handelt es sich nicht nur um kleine Extras, sondern um echte Fortschritts-Booster.

Deshalb gilt:

Ignoriere keine blockierten Wege dauerhaft.

Nutze die Karte

Sobald du beide Fähigkeiten hast, solltest du systematisch zurückgehen.

Achte dabei auf:

Sackgassen

verschlossene Räume

auffällige Abzweigungen

Das sind fast immer Stellen, an denen Kristalle den Weg blockieren.

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Ein kompletter Durchgang mit allen freigeschalteten Fähigkeiten verwandelt das Spiel fast in eine Schatzsuche.

Fazit

Die blauen und roten Kristalle in Pragmata sind kein Bug und kein Rätsel – sondern ein bewusstes Design-Element.

Blaue Kristalle → Lim-Erase (früher im Spiel)

Rote Kristalle → Cleanse (später im Spiel)

Am Anfang wirken sie frustrierend. Später werden sie zum Schlüssel für die besten Items im Spiel.

Wenn du das System einmal verstanden hast, ändert sich deine Spielweise komplett:

Du läufst nicht mehr einfach nur vorwärts –

du planst, merkst dir Orte und kehrst gezielt zurück.

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