Pragmata: Blaue und rote Kristalle zerstören – so kommst du weiter

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Wenn du in Pragmata unterwegs bist, wirst du relativ schnell auf ein nerviges Problem stoßen: Überall blockieren leuchtende blaue und rote Kristalle deinen Weg.
Du siehst dahinter Items, Upgrades oder geheime Bereiche – aber egal, was du versuchst: Schießen, Nahkampf oder Gadgets bringen nichts.
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Der Grund ist simpel, aber auch frustrierend:
Du kannst diese Hindernisse am Anfang des Spiels überhaupt nicht zerstören.
Blaue Kristalle: Warum du sie zuerst ignorieren musst
Die blauen Kristalle gehören zu den ersten Barrieren, die du im Spiel findest. Intern werden sie als Filament-Massen bezeichnet.
Wichtig zu wissen:
Du kannst sie in den ersten Stunden nicht zerstören – egal was du machst.
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Viele Spieler verlieren hier Zeit, weil sie glauben, es handle sich um ein Rätsel oder eine versteckte Mechanik. Tatsächlich ist es aber ein klassisches Progressions-System.
Die Lösung bekommst du automatisch später in der Story.
Lim-Erase: Die Fähigkeit für blaue Kristalle
Um blaue Kristalle zu zerstören, brauchst du die Fähigkeit Lim-Erase.
Diese schaltest du im zweiten großen Gebiet frei, dem sogenannten Mass Production Array.
Dort erhält deine Begleiterin Diana ein Upgrade, mit dem sie die Kristalle einfach auflösen kann.
Sobald du die Fähigkeit hast, funktioniert das Ganze extrem simpel:
- Gehe zur Kristallbarriere
- Halte die entsprechende Taste gedrückt
- Diana löscht die Struktur komplett
Das kostet keine Ressourcen und funktioniert jederzeit.
Zurückgehen lohnt sich sofort
Sobald du Lim-Erase hast, solltest du unbedingt backtracking betreiben.
Warum?
Weil das Spiel bereits in den ersten Gebieten tonnenweise Belohnungen hinter den blauen Kristallen versteckt.
Dazu gehören:
- Upgrades für deine Fähigkeiten
- seltene Materialien
- Erweiterungen für dein Hacking-System
Gerade frühe Items wie zusätzliche Kapazität für Dianas Fähigkeiten können dein Gameplay deutlich verbessern.
Rote Kristalle: Die zweite Stufe der Blockaden
Kaum hast du die blauen Kristalle verstanden, führt Pragmata eine zweite, noch härtere Variante ein: rote Kristalle.
Diese sehen ähnlich aus, lassen sich aber nicht mit Lim-Erase zerstören.
Auch hier gilt wieder:
Du musst erst deutlich weiter in der Story kommen.
Rote Kristalle werden im Spiel als Dead Filament bezeichnet und sind oft direkt hinter blauen Barrieren versteckt.
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Das Spiel zwingt dich also indirekt dazu, später noch einmal zurückzukommen.
Cleanse: Die Fähigkeit für rote Kristalle
Die Lösung für rote Kristalle ist die Fähigkeit Cleanse.
Diese bekommst du erst relativ spät im Spiel – nach mehreren Story-Abschnitten und einem Bosskampf.
Im Gegensatz zu Lim-Erase funktioniert Cleanse etwas anders:
- Du musst die Fähigkeit aufladen
- Ein Bereich wird markiert
- Beim Loslassen wird eine Druckwelle ausgelöst
- Alle roten Kristalle im Radius werden zerstört
Diese Mechanik ist etwas aktiver und wird auch im Kampf gegen Gegner eingesetzt.
Warum das System so aufgebaut ist
Das Kristall-System ist kein Zufall. Es gehört zur Kernstruktur von Pragmata.
Das Spiel arbeitet bewusst mit sogenannten „Metroidvania“-Elementen:
- Du siehst früh Bereiche, die du nicht erreichen kannst
- Du bekommst später neue Fähigkeiten
- Du kehrst zurück und holst dir die Belohnungen
Diese Struktur sorgt dafür, dass sich die Welt nach und nach öffnet.
Die besten Loot-Spots hinter Kristallen
Viele der wertvollsten Items im Spiel verstecken sich genau hinter diesen Barrieren.
Typische Belohnungen sind:
- seltene Ressourcen wie Lunum
- Mods für deine Ausrüstung
- Upgrades für Dianas Hacking-Fähigkeiten
Oft handelt es sich nicht nur um kleine Extras, sondern um echte Fortschritts-Booster.
Deshalb gilt:
Ignoriere keine blockierten Wege dauerhaft.
Nutze die Karte
Sobald du beide Fähigkeiten hast, solltest du systematisch zurückgehen.
Achte dabei auf:
- Sackgassen
- verschlossene Räume
- auffällige Abzweigungen
Das sind fast immer Stellen, an denen Kristalle den Weg blockieren.
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Ein kompletter Durchgang mit allen freigeschalteten Fähigkeiten verwandelt das Spiel fast in eine Schatzsuche.
Fazit
Die blauen und roten Kristalle in Pragmata sind kein Bug und kein Rätsel – sondern ein bewusstes Design-Element.
- Blaue Kristalle → Lim-Erase (früher im Spiel)
- Rote Kristalle → Cleanse (später im Spiel)
Am Anfang wirken sie frustrierend. Später werden sie zum Schlüssel für die besten Items im Spiel.
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Wenn du das System einmal verstanden hast, ändert sich deine Spielweise komplett:
Du läufst nicht mehr einfach nur vorwärts –
du planst, merkst dir Orte und kehrst gezielt zurück.
Hier geht es zur neusten Folge unseres Podcasts – Episode 56: Der Super Mario Galaxy Movie
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