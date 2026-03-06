Resident Evil Requiem Leak: Leon-DLC, Code Veronica Remake und ein Fahrplan bis 2029

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Sämtliche folgenden Informationen zu DLC und Remakes stammen vom Resident-Evil-Insider Dusk Golem alias AestheticGamer. Capcom hat bisher keine Erweiterungen oder weitere Projekte offiziell angekündigt. Die Angaben sind als Gerüchte einzuordnen, auch wenn Dusk Golem in der Vergangenheit mehrfach korrekte Informationen geliefert hat, unter anderem die Rückkehr von Leon in Requiem.

Resident Evil Requiem läuft. Fünf Millionen Verkaufe in einer Woche, bester User-Score in der Franchise-Geschichte, fast 350.000 gleichzeitige Steam-Spielende am Launchtag. Kaum ist das Spiel draußen, liefert Dusk Golem auf X einen Ausblick auf das, was Capcom als nächstes plant. Das Bild, das er zeichnet, klingt wie ein Traumplan für Serie-Fans.

Der DLC und die wechselnden Pläne

Ursprünglich hätte ein DLC für Requiem die spielbare Figur Alyssa Ashcroft, die Mutter von Protagonistin Grace, in den Mittelpunkt stellen sollen. Dusk Golem berichtete, dass Capcom intern eine vollständig spielbare Version von Alyssa fertiggestellt habe, die offenbar nicht für das Hauptspiel, sondern für Zusatzinhalte gedacht war. Inzwischen häufen sich jedoch Hinweise, dass der DLC-Fokus verschoben wurde. Zuletzt war laut Dusk Golem intern verstärkt von einem Leon-zentrierten Zusatzinhalt die Rede.

Ob Alyssa dabei eine Nebenrolle übernimmt oder der Plan komplett geändert wurde, ist unklar. Ein konkretes Erscheinungsdatum existiert nicht, der DLC soll aber noch 2026 kommen.

Code Veronica, Zero und dann RE10

Laut Dusk Golem sieht Capcoms interner Fahrplan für die nächsten Jahre wie folgt aus: 2027 erscheint das Remake von Resident Evil Code Veronica, das die Geschichte von Claire Redfield weiterführt. 2028 folgt das Remake von Resident Evil Zero, dem Prequel zum ersten Teil. 2029 könnte bereits Resident Evil 10 erscheinen, das sich laut Insider bereits in früher Planung befindet. Im Anschluss soll das Remake des allerersten Resident Evil folgen. Das wäre eine Remake-Trilogie aus Code Veronica, Zero und dem Original, die das Franchise bis weit in die 2030er führt.

