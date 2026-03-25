Dragon’s Dogma 2 DLC: Fans entdecken verschlüsselte Hinweise im Jubiläums Artwork

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Capcom hat am 22. März 2026 das zweite Jubiläum von Dragon’s Dogma 2 mit einem neuen Artwork gefeiert. Was zunächst wie eine nette Geste aussah, entpuppte sich als möglicher Teaser für ein DLC. Die Community hat das Bild gründlich analysiert und mehrere Hinweise entdeckt, die auf eine Erweiterung hindeuten könnten. Offiziell bestätigt ist nichts, aber die Details sind zu spezifisch, um reiner Zufall zu sein. Zwei Jahre nach dem Release warten Fans sehnlichst auf neue Inhalte. Ähnlich wie beim Doom The Dark Ages DLC, das sich laut Entwicklern wie ein Sequel anfühlen soll, könnte auch Dragon’s Dogma 2 eine umfangreiche Erweiterung bekommen.

Der mysteriöse Charakter

Im Hintergrund des Bildes steht ein Charakter mit dem Rücken zur Kamera. Er trägt einen einzelnen Zopf und Winterkleidung. Beides ist im Hauptspiel nicht verfügbar. Außerdem ist er von einem bläulichen Licht umgeben. Dieser Charakter wurde strategisch zwischen den Vocation Maistern Beren, Hail und Cliodhna platziert. Warum würde Capcom einen Unbekannten neben wichtigen NPCs zeigen, wenn er keine Rolle spielt? Die Community vermutet, dass er ein neuer Vocation Maister aus dem DLC sein könnte.

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Der Brief mit der verschlüsselten Nachricht

Auf einem Tisch im Vordergrund liegt ein Brief. Findige Fans haben den Text entschlüsselt. Er ist im offiziellen Alphabet von Gransys geschrieben. Die Übersetzung lautet: Sichtungen von Greifen, die aus der nördlichen Region von Organ einfliegen, wurden bestätigt. Das ist hochinteressant. Dragon’s Dogma 2 erwähnt mehrfach eine nördliche Region. Spielbar ist sie bisher nicht. Die Region Organ wird im Spiel nirgendwo erwähnt. Das deutet darauf hin, dass sie neu ist. Ein DLC, das diese Region zugänglich macht, würde perfekt passen.

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Das Banner mit versteckter Botschaft

Das Artwork zeigt ein Banner mit der Aufschrift 2nd Anniversary. Einige Buchstaben haben einen roten Hintergrund. Nimmt man nur diese Buchstaben und ordnet sie neu, ergibt sich 2nd Arisen. Der Arisen ist der Hauptcharakter. Frühere DLC Gerüchte sprachen bereits von einem zweiten Arisen. Das würde bedeuten, dass die Erweiterung eine neue spielbare Figur einführt. Oder zumindest eine zentrale Rolle für einen zweiten Arisen in der Story vorsieht.

Warum jetzt?

Dragon’s Dogma 2 erschien im März 2024. Der Vorgänger erhielt sein Dark Arisen DLC etwa ein Jahr nach Release. Wir sind jetzt bei zwei Jahren. Das ist deutlich länger. Aber es gibt Gründe für die Verzögerung. Series Creator Hideaki Itsuno verließ Capcom im August 2025. Er wechselte zu Tencent LightSpeed Studios. Das könnte die Entwicklung verzögert haben.

Trotzdem ist Dark Arisen Director Kento Kinoshita noch bei Capcom. Er könnte das DLC leiten. Fans hoffen auf eine Ankündigung bei der Summer Game Fest oder einem Capcom Showcase. Ähnlich wie bei den Dragon Quest Remakes, die klassisches Gameplay mit modernen Verbesserungen kombinieren, könnte ein Dragon’s Dogma 2 DLC das Hauptspiel sinnvoll erweitern.

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