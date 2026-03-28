Resident Evil Requiem Update bringt Fotomodus und Hinweise auf Mercenaries

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Capcom hat ein neues Update für Resident Evil Requiem veröffentlicht und liefert damit ein Feature nach, das sich viele Fans seit dem Release gewünscht haben. Der aktuelle Patch bringt einen vollwertigen Fotomodus, mit dem du die düstere Welt des Horror-Spiels aus völlig neuen Perspektiven festhalten kannst.

Neben dem neuen Feature enthält das Update außerdem technische Verbesserungen und deutet sogar auf kommende Inhalte hin.

Werbung

Fotomodus als großes Highlight des Updates

Der wichtigste Bestandteil des Patches ist der neue Fotomodus, der direkt über das Pausenmenü erreichbar ist. Damit kannst du Szenen aus dem Spiel frei inszenieren und Screenshots erstellen.

Spieler können dabei unter anderem Kamera-Position, Tiefenschärfe oder Bildfilter verändern, um besonders atmosphärische Aufnahmen zu erstellen. Gerade bei einem Spiel wie Resident Evil Requiem mit seinen dunklen Umgebungen und starken Lichtstimmungen eignet sich dieses Feature besonders gut für kreative Screenshots.

Der Fotomodus gehörte zu den meistgewünschten Funktionen der Community – Capcom reagiert damit direkt auf das Feedback vieler Spieler.

Werbung

Weitere Änderungen im Patch

Neben dem neuen Feature enthält das Update auch mehrere technische Verbesserungen. So wurden unter anderem Fehler behoben, die in bestimmten Situationen das Fortschreiten der Story verhindern konnten.

Zusätzlich hat Capcom kleinere Anpassungen an Zwischensequenzen vorgenommen. In einigen Szenen wurden die Gesichtsausdrücke der Charaktere überarbeitet, um Emotionen besser darzustellen.

Auch auf dem PC gab es Verbesserungen: Einige Grafikprobleme mit bestimmten GPU-Treibern wurden behoben, ebenso wie vereinzelte Abstürze.

Kommt bald der Mercenaries-Modus?

Besonders spannend ist jedoch ein Hinweis auf kommende Inhalte. Entwickler haben bereits angekündigt, dass ein neues Minispiel im Mai erscheinen soll.

Offiziell wurde noch nicht bestätigt, worum es sich dabei handelt. In der Community wird jedoch stark vermutet, dass es sich um eine neue Version des beliebten Mercenaries-Modus handeln könnte.

Dieser Modus gehört zu den bekanntesten Nebenaktivitäten der Reihe. Spieler kämpfen dabei gegen immer neue Gegnerwellen und versuchen, innerhalb eines Zeitlimits möglichst viele Punkte zu sammeln.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 8 + 3? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.