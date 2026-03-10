Capcom kündigt neue Inhalte für Resident Evil Requiem an

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Capcom hat eine neue Videobotschaft zum Horror Spiel Resident Evil Requiem veröffentlicht. Darin spricht Director Koshi Nakanishi über kommende Inhalte und die nächsten Updates für den Titel. Neben technischen Verbesserungen kündigte er mehrere neue Features an, darunter einen Fotomodus, ein neues Minispiel und zusätzliche Story Inhalte.

Das Spiel ist erst seit kurzer Zeit verfügbar, konnte aber bereits einen wichtigen Meilenstein erreichen. In seiner Botschaft bedankt sich Nakanishi zunächst bei den Spielern für die starke Unterstützung seit dem Release. Laut Entwicklerstudio wurden bereits über fünf Millionen Exemplare von Resident Evil Requiem verkauft.

Der Director betont, dass diese positive Resonanz für das gesamte Team eine große Motivation darstellt. Gleichzeitig arbeitet das Studio weiterhin daran, das Spielerlebnis technisch zu verbessern. Ein erstes Update wurde bereits veröffentlicht, um verschiedene Fehler zu beheben und die Performance zu stabilisieren. Weitere Optimierungen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Fotomodus gehört zu den meist gewünschten Features

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft einen Fotomodus. Dieses Feature wurde von vielen Spielern seit der Veröffentlichung gefordert und soll es ermöglichen, Szenen aus dem Spiel frei zu fotografieren. Gerade in modernen Spielen ist ein Fotomodus inzwischen fast Standard. Spieler können damit Kamerawinkel verändern, Charaktere in Szene setzen und eigene Bilder aus der Spielwelt erstellen. Mit der Einführung dieses Features reagiert Capcom direkt auf das Feedback der Community.

Überraschung im Mai und neues Minispiel

Neben dem Fotomodus kündigte Nakanishi außerdem eine weitere Überraschung für Mai an. Details dazu wurden noch nicht genannt, allerdings bestätigte der Director, dass ein neues Minispiel geplant ist. Minispiele haben innerhalb der Reihe eine lange Tradition und sorgen oft für Abwechslung neben der Hauptkampagne. Welche Art von Gameplay die Spieler diesmal erwartet, ist aktuell noch offen. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Neue Story Inhalte bereits in Entwicklung

Am Ende der Botschaft enthüllt Nakanishi noch eine weitere wichtige Information. Das Entwicklerteam arbeitet bereits an zusätzlichen Story Inhalten für Resident Evil Requiem. Diese Erweiterung soll tiefer in die Welt des Spiels eintauchen und weitere Hintergrunddetails zur Handlung liefern. Laut Nakanishi befindet sich der zusätzliche Story Content bereits aktiv in Entwicklung, wird aber noch etwas Zeit benötigen. Konkrete Details zur Handlung oder zum Umfang wurden bisher nicht genannt.

Die Ankündigungen zeigen, dass Capcom den Titel auch nach dem Release weiter ausbauen möchte. Mit neuen Features, technischen Verbesserungen und zusätzlichen Inhalten soll das Spiel langfristig unterstützt werden. Resident Evil Requiem ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 sowie für PC über Steam und Epic Games Store erhältlich. Fans der Reihe können sich damit auf mehrere kommende Updates und neue Inhalte freuen.

