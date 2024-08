Termin für The Game Awards 2024 steht fest

The Game Awards 2024 wird am 12. Dezember im Peacock Theater in Los Angeles, Kalifornien, stattfinden, wie der Schöpfer und ausführende Produzent Geoff Keighley angekündigt hat. Öffentliche Tickets werden ab dem 1. November zum Verkauf stehen. Außerdem wird es möglich sein, die Veranstaltung auf über 40 Streaming-Plattformen weltweit zu verfolgen, darunter YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und TikTok.

The Game Awards, die seit 2014 jährlich stattfinden, sind eine der größten und renommiertesten Veranstaltungen in der Gaming-Industrie. Die Show ehrt nicht nur herausragende Spiele, Entwickler und Kreative, sondern dient auch als Plattform für Weltpremieren, exklusive Trailer und Ankündigungen zukünftiger Spiele. Millionen von Fans weltweit schalten jedes Jahr ein, um die neuesten Entwicklungen in der Gaming-Welt live mitzuerleben.

Folge uns bei Google News

Während die Preisverleihung im Mittelpunkt steht, haben sich The Game Awards auch als Bühne für überraschende Enthüllungen etabliert. Viele der größten Gaming-Momente des Jahres, von unerwarteten Trailer-Veröffentlichungen bis hin zu Ankündigungen neuer Projekte, feiern hier ihre Premiere. Auch in diesem Jahr können die Zuschauer mit spannenden Überraschungen rechnen, die das Gaming-Jahr 2024 prägen werden.

Für diejenigen, die das Event live im Peacock Theater in Los Angeles erleben möchten, bietet der Ticketverkauf ab dem 1. November die Chance dazu. Die Atmosphäre im Theater, umgeben von Gleichgesinnten und Branchenführern, verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Fans können sich auf eine spektakuläre Show mit Auftritten von bekannten Künstlern, Musikdarbietungen und Gastauftritten prominenter Persönlichkeiten aus der Welt der Spiele und darüber hinaus freuen.

Dank der Übertragung auf über 40 Streaming-Plattformen ist es Fans auf der ganzen Welt möglich, an The Game Awards teilzunehmen, egal wo sie sich befinden. Die große Reichweite und die multimediale Präsentation machen The Game Awards zu einem wahrhaft globalen Event, das die Leidenschaft und Begeisterung für Videospiele auf der ganzen Welt vereint.