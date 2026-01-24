Resident Evil Requiem DLC geleakt und nennt bekannte Figur als Star

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Noch bevor Resident Evil Requiem überhaupt erschienen ist, sorgt ein möglicher DLC-Leak für Gesprächsstoff. Offiziell spricht Capcom derzeit nicht über Zusatzinhalte. Doch ein bekannter Insider behauptet nun, dass bereits an einer Story-Erweiterung gearbeitet wird und die Hauptfigur dürfte viele Serienfans überraschen.

Die Information stammt von Aesthetic Gamer aka Dusk Golem (via X.com), einer Quelle, die in der Vergangenheit mehrfach richtige Details zu Resident-Evil-Projekten geliefert hat. Laut seinen Aussagen gibt es „Gerüchte“ über ein Resident Evil Requiem DLC, in dem Alyssa Ashcroft im Mittelpunkt stehen soll.

Der Name ist für langjährige Fans kein Fremdwort. Alyssa war spielbar in Resident Evil Outbreak und dessen Nachfolger. In Requiem selbst spielt jedoch ihre Tochter Grace Ashcroft eine zentrale Rolle. Alyssa gehört zur Vorgeschichte und gilt zur Zeit der neuen Handlung bereits als verstorben. Genau das macht diesen Leak so spannend.

DLC müsste zeitlich vor der Hauptstory spielen

Wenn Alyssa wirklich die Hauptfigur eines DLCs ist, kann die Erweiterung kaum nach den Ereignissen von Requiem spielen. Logisch wäre ein Prequel-DLC oder ein Kapitel, das über Rückblenden erzählt wird. Das würde perfekt zu Resident Evils Tradition passen. Sowohl Resident Evil 7 als auch Resident Evil Village erhielten Story-DLCs, die Hintergründe vertieften und Nebenfiguren stärker beleuchteten. Capcom nutzt Zusatzinhalte gern, um offene Fragen zu klären oder emotionale Verbindungen zu Figuren auszubauen.

Ein DLC über Alyssa könnte genau das tun: ihre Geschichte abschließen, ihre Verbindung zu Grace stärken und erklären, warum ihr Schicksal so wichtig für die Ereignisse von Requiem ist.

Natürlich bleibt alles unbestätigt. Doch die Quelle hat sich über Jahre einen Ruf aufgebaut, besonders wenn es um Capcom und Resident Evil geht. Frühere Leaks zu Settings, Figuren oder Entwicklungsdetails trafen häufig zu. Aber nicht alle! Trotzdem gilt: Entwicklungen können sich ändern. DLC-Pläne werden manchmal gestrichen, verschoben oder stark umgebaut. Selbst wenn aktuell an einer Alyssa-Erweiterung gearbeitet wird, heißt das nicht automatisch, dass dieser auch erscheint.

Bedeutung für die Story von Requiem

Sollte der Leak stimmen, zeigt das vor allem eines: Capcom denkt Requiem größer als nur das Hauptspiel. Ein DLC mit Alyssa würde die neue Generation (Grace) direkt mit der alten verbinden. Das wäre ein cleverer Weg, Seriengeschichte und neue Handlung zu verknüpfen. Für Fans von Outbreak wäre es außerdem ein seltenes Comeback einer Figur, die lange nicht im Rampenlicht stand. Emotional hätte so ein DLC enormes Potenzial, gerade in einer Reihe, die zuletzt stärker auf Charakterdrama gesetzt hat.

Noch ist nichts offiziell. Doch die Idee eines Story-DLCs zu Resident Evil Requiem mit Alyssa Ashcroft klingt nicht nur plausibel, sondern passt perfekt zu Capcoms bisheriger Strategie.

Resident Evil Requiem soll einen „gesunder Mix“ aus Resident Evil 2 und 4 darstellen, allerdings spalten sich bei der Kamera-Entscheidung von Capcom bereits die Geister. Zumindest lange warten müssen wir nicht mehr darauf. Das Survival-Horror-Spiel erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC.

