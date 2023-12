GTA 5: Der vollständige Quellcode ist online durchgesickert

Nicht schon wieder! Bereits im November 2022 war bereits ein Teil des Quellcodes von GTA 5 online durchgesickert. Jetzt tauchen Berichte auf, die darauf hinweisen, dass der gesamte Code des beliebten Spiels geleakt wurde.

Was steckt drin? Interessanterweise enthält dieser Code Dateien zu Bully 2 sowie eine frühe Map und Skripts von GTA 5, die bestätigen, dass GTA 6 ursprünglich unter dem Codenamen “Project Americas” entwickelt wurde.

Wie es zu diesem Leck kam, bleibt ein Rätsel. Einige vermuten, dass der vollständige Quellcode seit 2022 unter privaten Kreisen zirkulierte. Damals kam es zu einem großen Hack bei Rockstar, bei dem ein Hacker Zugang zu einer frühen Version von GTA 6 und dem Quellcode von GTA 5 erlangte. Die unerwartete Offenlegung des gesamten Quellcodes von GTA 5 bringt erneut Fragen über die Sicherheit und den Schutz von geistigem Eigentum in der Gaming-Branche auf. Mit Dateien zu Bully 2 und Einblicken in frühe Entwicklungsphasen von GTA 5 und GTA 6 könnte dies weitreichende Auswirkungen haben.

BREAKING: The full source code for GTA 5 has been publicly leaked, the source code was previously traded between individuals before now pic.twitter.com/oMTGW0su0N

— GTA Focal (@GTAFocal) December 24, 2023