Gerücht: Arbeitet Rockstar neben GTA 6 noch an Bully 2?

Eines der eher unbekannteren Games aus dem Hause Rockstar, aber nicht weniger beliebt, soll eine Fortsetzung bekommen. Gerüchte rund um Bully 2 sind noch immer im Umlauf. Auch Leaker Tom Henderson ist am Start und sagt, dass trotz der Ankündigung von GTA 6 er zu seinen Behauptungen steht, dass rund um Bully etwas auf uns zukommt. Hat Rockstar die Ressourcen um an beiden Projekten zu arbeiten?

Sorry – Where did todays announcement say that it's Rockstar's next focus point? They said GTA 6 is in development.

I still standby that there's something going on with the Bully series.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 4, 2022