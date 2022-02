GTA 5 wurde über 160 Mio. Mal ausgeliefert – RDR2 liegt bei 43 Mio.

Mit GTA 5 hat Rockstar Games viel Geld gescheffelt. - (C) Rockstar Games

Über den “Output” von Rockstar Games kann man gerne sprechen, immerhin erschien das letzte GTA-Spiel 2013, mit Grand Theft Auto 5. Auch wenn wir jetzt wissen, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird: Rockstar hat all die Jahre den Multiplayer-Modus des Spiels, GTA Online, nie vernachlässigt. Im Gegenteil! Auch wenn die Einzelspieler-Erfahrung mehr als sehr gut war, mit dem Online-Modus holt man monatlich noch mehr neue Spieler dazu. Aber auch Red Dead Redemption 2 erreicht nach bald 4 Jahren am Markt 43 Millionen ausgelieferte Einheiten. Davon können manche Franchises nur träumen.

Take-Two Interactive Software, der Publisher hinter diesen zwei Spielen, gab heute während seiner vierteljährlichen Finanzkonferenz neue Verkaufszahlen für Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 bekannt. Dabei wurden diese unglaublichen Zahlen verkündet.

GTA 5 erreicht seit 2013 mehr als 160 Millionen Einheiten und Red Dead Redemption 2 liegt bei 43 Millionen Einheiten.

GTA: Insgesamt 370 Millionen Einheiten ausgeliefert

Wenn es mit GTA 5/Online so weiter geht, dann ist dieses eine Spiel bald so stark wie alle anderen GTA-Spiele davor! Insgesamt verkaufte sich das gesamte Franchise 370 Millionen Mal. Bei Red Dead Redemption 2 hat sich der Nachfolger wesentlich besser verkauft, als das erste Spiel. Insgesamt verkaufte sich das Western-Franchise 65 Millionen Mal.

Strauss Zelnick, Chief Executive Officer von Take-Two, prahlte natürlich auch mit dem Engagement, das für die Online-Spin-Offs beider Spiele nach wie vor stark ist.

GTA 5 bekommt am 15. März 2022 endlich sein “Next-Gen-Update” für PS5, Xbox Series X/S (und Windows PC). Aktuell ist der Titel für PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One und PC verfügbar. Übrigens erscheint die Standalone GTA Online-Version ebenfalls am 15. März 2022.

Wer den ganzen Finanzbericht von Take-Two sichten möchte, der kann sich 41-seitige Präsentationen reinziehen.

GTA 6 angekündigt

Es hat lange gedauert, bis man sich bei Rockstar Games eingestanden hat, dass man die Community darüber informieren sollte, aber nun wurde es bestätigt: Eine Fortsetzung der Grand Theft Auto-Serie ist in Arbeit. Zumindest lagen Insider Anfang des Jahres richtig mit dieser Annahme.

Für 2022 wird sogar ein Trailer zu Grand Theft Auto 6 erwartet.