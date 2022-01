GTA 5: PS5- & Xbox Series X-Release könnte sich verzögern! (Gerücht)

GTA 5 erscheint nochmals für die PS5 und Xbox Series X im Jahr 2022. - (C) Rockstar Games, Take 2, Sony - Bildmontage: DailyGame.at

Schon wieder eine Release-Verschiebung? Nach den Gerüchten rund um “Ärger” bei der Entwicklung von Hogwarts Legacy dürfte sich auch die Next-Gen-Version von Grand Theft Auto 5 (GTA 5) verschieben. Eines der beliebtesten Videospiele der Welt dürfte für PS5 und Xbox Series X/S anscheinend später kommen.

Ein Leaker behauptet, gehört zu haben, dass die Entwicklung von Grand Theft Auto 5 für die neueste Konsolen-Generation ins Stocken geraten ist und eine weitere Verzögerung bevorstehen könnte.

Der Bericht stammt vom brasilianischen Leaker Matheusbr, der auf Twitter mitteilte (via ResetEra), was er gehört hatte. Laut Matheusbr war die Entwicklung von GTA 5: Expanded and Enhanced für PS5 und Xbox Series X/S „kompliziert“. Laut ihm besteht eine “große Möglichkeit”, dass die Portierungen nicht im März 2022 veröffentlicht werden. Wir erinnern uns: der ursprüngliche Plan von Rockstar Games war eine Veröffentlichung im November 2021. Wir bekamen stattdessen eine “unfertige” GTA Trilogy.

GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S einen Monat später?

Release-Verschiebungen sind wir Videospieler bereits gewöhnt, vor allem die letzten 2 Jahre. An der aktuellen Hardware-Situation dürfte die Release-Verschiebung der PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5: Expanded and Enhanced auch nicht liegen, diese hat sich für die Next-Gen-Konsolen auch nach Weihnachten 2021 nicht verbessert. Beide Konsolen sind weiterhin mangelhaft bis gar nicht verfügbar. Laut dem Leaker dürfte die dritte Konsolen-Version von GTA 5 im April oder Mai 2022 veröffentlicht werden, was nicht sonderlich schlimm wäre.

Grand Theft Auto: Ein Meer an Leaks und Gerüchten (die oft nicht stimmen)

Was haben wir nicht schon alles über GTA 5 und GTA 6 gehört… Der Bericht von Matheusbr wurde bisher von Rockstar Games nicht bestätigt, also handelt es sich um reine Spekulation. Gerüchte über Grand Theft Auto-Spiele sind weit verbreitet und selten treffen sie ins Schwarze. Wie viele andere GTA-Informationen aus dritter Hand, sollte man sie mit einem Augenzwinkern hinnehmen, aber noch nicht als ernsthaft betrachten.

Eine weitere kleine Release-Verschiebung von GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S wäre jetzt auch kein Weltuntergang, vor allem wenn es sich um ein oder zwei Monate handeln würde. Das liegt vielleicht auch daran, dass so gut wie niemand auf Grand Theft Auto 5: Expanded and Enhanced wartet. Die PS5 und Xbox Series X/S sind seit weit über einem Jahr erhältlich. Schnell ist anders.

GTA 5 ist für Windows PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 sowie dank Abwärtskompatibilität für PS5 und Xbox Series X/S verfügbar.