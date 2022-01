Hogwarts Legacy: Bericht besagt von “Schwierigkeiten” und weiterer Release-Verschiebung

Hogwarts Legacy - (C) Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy bekommt – möglicherweise – Schlagseite! Das mit Spannung erwartete Harry Potter-Spiel für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One soll eigentlich 2022 auf den Markt kommen, aber laut einem neuen Bericht eines Insiders in “irgendeiner Form” Ärger haben und erst 2023 veröffentlicht werden. Dieser neue Bericht basiert auf einigen Gerüchten und Berichten, die darauf hindeuteten, dass das Spiel planmäßig in diesem Jahr veröffentlicht werden sollte und angesichts eines gemunkelten PlayStation State of Play auch bald mehr enthüllt werden wird. Ist der Hogwarts Legacy Release-Termin für 2022 in Gefahr?

Comicbook.com hat als eines der ersten den Bericht des PlayStation-Insiders und Sacred Symbols-Moderators Colin Moriarty aufgegriffen. Dieser soll festgestellt haben, dass er “hinter den Kulissen gehört hat, dass [das] Spiel dieses Jahr nicht herauskommt.” Das ist auch schon mehr oder weniger der gesamte Umfang des erschreckenden Berichts, immerhin freuen sich weltweit Millionen Harry Potter-Fans auf dieses Spiel. Immerhin haben wir uns schon auf einen baldigen Gameplay-Trailer gefreut!

Release-Gerüchte rund um Hogwarts Legacy

Sollte die Entwicklung von Hogwarts Legacy tatsächlich “ärgerlich” ablaufen und irgendwo gravierende Probleme haben, dann werden wir das Open-World-Action-Rollenspiel wohl auch nicht bei der bevorstehenden State of Play-Sendung von PlayStation sehen.

Immerhin soll diese Ende Januar/Anfang Februar stattfinden, also müssten wir nicht all zu lange warten, um den Bericht annähernd glaubwürdig zu kommentieren. Immerhin gibt es Release-Gerüchte rund um Hogwarts Legacy, dass es nach dem Filmstart von Phantastische Tierwesen 3 kommt.

Woran hat die Entwicklung möglicherweise gelitten?

Sollte das Spiel tatsächlich auf 2023 verschoben werden, dann wäre das kein gutes Zeichen. Allerdings haben sich viele Videospiele aufgrund Covid-19 verzögert, aber Hogwarts Legacy war ursprünglich für 2023 geplant. Einen Titel gleich zwei Jahre nach hinten zu verschieben sind keine schöne Sache, auch nicht für den Publisher Warner Bros. Games. Colin Moriarty gilt als “vertrauenswürdige PlayStation-Info-Quelle”, daher sollten seine Aussagen mit etwas mehr Gewicht genommen werden, als irgendeine Alltagsfliege die einmal Recht hatte.

Bisher hat Warner Bros. Games diesen Bericht noch nicht kommentiert, daher sind diese Release-Informationen zu Hogwarts Legacy als Spekulation anzusehen. Normalerweise kommentiert der Videospiele-Publisher als Kalifornien (USA) auch keine Spekulationsberichte.

Hogwarts Legacy befindet sich für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One in Entwicklung.