Hogwarts Legacy: Bekommen wir bald einen konkreten Release-Termin?

Wann kommt Hogwarts Legacy heraus? Nachdem wir noch immer auf den Trailer warten, der diesen Termin verraten wird, hat ein Insider weitere Details gefunden, der einen baldigen Release-Termin von Hogwarts Legacy verspricht.

Das wichtige Detail liefert uns der Twitter-Nutzer “AccountNGT”. Avalance Software, der Entwickler, sucht nämlich nach einem “Localization Producer” Übersetzungen.

Die letzte offizielle Meldung von Publisher Warner Bros. Games über Hogwarts Legacy ist schon eine Weile her, dennoch sind Fans des Harry Potter-Universums gespannt, wann das Spiel endlich herauskommt. Immerhin gab es schon einige Gerüchte über den Release-Termin, der nur noch wenige Monate entfernt zu sein scheint. Nach einigen Ingame-Trailern sind die Spieler bereit, endlich loszulegen.

Das Open-World-Action-Rollenspiel war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde aber verschoben. In einem Trailer von Epic Games, dass Spiele die 2022 mit der Unreal Engine 4 und 5 erscheinen zeigt, ist Hogwarts Legacy mittendrin.

AccountNGT, ein bekannter Videospiele-Leaker, hat mehr Informationen. Wenn der interne Zeitplan von Avalance Software noch richtig ist, dann kann auch der Release-Termin von Hogwarts Legacy nicht mehr weit sein.

Laut der Stellenausschreibung, die AccountNGT auf Twitter geteilt hat, wird sich diese Person um Stimmenaufnahmen, Texte sowie Grafiken und Videosequenzen um die richtige Übersetzung bemühen. Normalerweise sind die Lokalisierungs-Arbeiten die letzten Schritte, bei der Entwicklung eines Videospiels. Daher liegt die Vermutung nahe, dass ein Release-Termin in wenigen Monaten stattfinden wird. Es ist leider nicht bekannt wie alt diese Stellenbeschreibung ist oder ob Avalanche aktuell nach dieser Person ausgeschrieben hat.

#AvalancheSoftware (Hogwarts Legacy) is looking for a Localization Producer (VO, text, Graphic / Video Localization) pic.twitter.com/Q5VKzOU2Go

— AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022