Gerüchteküche: Hogwarts Legacy 2 ist bereits in Entwicklung!

Heute brodeln die Fortsetzungs Gerüchte.

Mit Hogwarts Legacy als absolutem, rekordbrechendem Verkaufserfolg dürfte die Existenz von Hogwarts Legacy 2 Fans wahrscheinlich nicht überraschen. Avalanche Software und Warner Bros. haben mit Hogwarts Legacy einen Volltreffer gelandet, da das Spiel bisher das meistverkaufte neue Spiel des Jahres 2023 ist. Und diese Verkaufszahlen mit der aktuellen Rabatt Aktion nur noch weiter rasant ansteigen.

Das Spiel verkauft sich aktuell in dieser Aktion besser als viele Neu-Releases verschiedener (teilweise Tripple A) Studios. Was von einer ungebrochenen Beliebtheit des Games zeugt.

Hogwarts Legacy ist somit das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023 bisher, und es wird bald die Möglichkeit haben, diese Führung auszubauen. Als das Spiel erstmals veröffentlicht wurde, war Hogwarts Legacy nur für PC, PS5 und Xbox Series X erhältlich. Avalanche und Warner Bros. haben Hogwarts Legacy schließlich auch für PS4 und Xbox One portiert, und es gibt Pläne, das massive Open-World-Spiel Harry Potter später in diesem Jahr auch für die Nintendo Switch herauszubringen, was ihm einen weiteren großen Verkaufsschub geben sollte. Es ist sicherlich möglich, dass das neue Call of Duty-Spiel Hogwarts Legacy überholen wird, aber sonst ist es schwer vorstellbar, dass ein anderes Spiel seinen Spitzenplatz einnimmt.

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 2, 2023

Hogwarts Legacy 2 war eigentlich unausweichlich nach diesem Erfolg

Hogwarts Legacy’s Verkaufserfolg hat praktisch eine Fortsetzung garantiert, und jetzt hat ein seriöser Leaker gesagt, dass ein solches Spiel in Arbeit ist. MyTimetoShineHello ist ein Leaker, der eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von großen MCU-Leaks hat. Er hat nicht oft Informationen über Videospiele geleakt, aber haben kürzlich einige interessante Aussagen über Videospiele auf seinem Twitter getätigt. Laut den Quellen ist Hogwarts Legacy 2 bereits in Arbeit, obwohl weitere Details zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar sind.

Dass an der Entwicklung einer Fortsetzung von Hogwarts Legacy gearbeitet wird, ist angesichts des Erfolgs des ersten Spiels äußerst offensichtlich, aber die Fans werden trotzdem froh sein zu erfahren, dass das Projekt anscheinend “in Arbeit” ist. Natürlich vorausgesetzt, die Quellen von MyTimetoShineHello sind korrekt. Wie bei allen Leaks ist es am besten, diese Behauptungen über eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy mit Skepsis zu betrachten, bis offizielle Details vorliegen.

Angenommen, dieser Leak ist korrekt, könnte dies den Mangel an DLC für Hogwarts Legacy wirklich festigen. Es wurde zuvor bestätigt, dass es keine DLC-Pläne für Hogwarts Legacy gibt, obwohl die Fans die Hoffnung hatten, dass sich im Zuge des Verkaufserfolgs des Spiels noch etwas entwickeln könnte.

Wenn Avalanche jedoch bereits an der Fortsetzung von Hogwarts Legacy arbeitet, kann man sich vorstellen, dass nicht viel Zeit für die Entwicklung von DLC für das erste Spiel bleibt. Angesichts der Nachfrage der Fans nach DLC wird die Hogwarts Legacy 2 vielleicht mit Erweiterungen nach dem Start im Hinterkopf entwickelt.

Es wird gemunkelt, dass Hogwarts Legacy 2 in Entwicklung ist.