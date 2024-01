Das können wir von Hogwarts Legacy in 2024 erwarten

2023 war ein hervorragendes Jahr für Hogwarts Legacy, das mit Rekordverkäufen zu einem der meistverkauften Spiele des Jahres wurde. Der große kommerzielle Erfolg des Spiels ist keine Überraschung, da Harry-Potter-Fans schon lange auf ein Open-World-Spiel in der Welt der Zauberer gewartet haben. Obwohl Hogwarts Legacy nicht alle Wünsche erfüllt, die Fans von einem Spiel im Harry-Potter-Universum erwarten, hat es überwiegend positive Kritiken erhalten, und die Rekordverkaufszahlen zeugen von seiner Beliebtheit.

Natürlich ist ein großer Teil des Erfolgs auf die riesige Open-World-Umgebung in Kombination mit einer Story-Kampagne zurückzuführen, die den Spieler in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und die umliegenden Orte führt. Mit der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy für Nintendo Switch im November ist das Spiel nun auf allen Plattformen vertreten, für die es konzipiert wurde, was die Frage aufwirft, was das Spiel im Jahr 2024 noch zu bieten hat.

Wird es ein DLC für Hogwarts Legacy geben?

Hogwarts Legacy dauert im Durchschnitt etwa 65 Stunden, und Spieler, die alle Abenteuer des Spiels durchgespielt haben, fragen sich wahrscheinlich, ob Avalanche Software bald einen DLC veröffentlichen wird. In einem Interview auf dem IGN Fan Fest im vergangenen Februar sagte Game Director Alan Tew:

Wir haben uns wirklich den Kopf zerbrochen, um [Hogwarts Legacy] zum Leben zu erwecken. Im Moment gibt es keine aktuellen Pläne für ein DLC.

Natürlich war diese Nachricht für viele Fans von Hogwarts Legacy eine Enttäuschung, angesichts all der potenziellen Zusatzinhalte, die das Spiel bieten könnte. Seit der Ankündigung von Hogwarts Legacy spekulieren die Fans, ob der beliebte Zauberersport Quidditch ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein wird. Obwohl die Spieler in der Welt von Hogwarts Legacy auf Besen reiten und fliegen können, wurde Quidditch nicht in das Spiel aufgenommen.

Es ist erwähnenswert, dass das Spiel nur für PS5, PC und Xbox Serie X/S veröffentlicht wurde, als Avalanche Software keine Pläne für eine DLC-Erweiterung ankündigte. Tew erwähnte, dass das Studio damals beschlossen hatte, keinen DLC für Hogwarts Legacy zu entwickeln, da die Entwickler noch damit beschäftigt waren, das Spiel zum Leben zu erwecken. Nun, da das Spiel auf allen dafür vorgesehenen Plattformen erhältlich ist, könnte Avalanche Software jedoch seine Meinung ändern und DLCs entwickeln, insbesondere nach dem bisherigen kommerziellen Erfolg von Hogwarts Legacy.

Wenig neuer Content in 2024

Geht man davon aus, dass Avalanche Software bei seiner Entscheidung bleibt, keine zusätzlichen Inhalte für Hogwarts Legacy zu veröffentlichen, können sich die Spieler auf ein ruhiges Jahr für das Spiel freuen. Das Fehlen von Plänen für eine DLC-Erweiterung könnte jedoch auch auf etwas noch Wichtigeres für das Spiel hindeuten. Auch wenn eine Fortsetzung noch nicht angekündigt wurde, ist der Verkaufserfolg des Spiels ein Garant für ein weiteres Spiel in der Zukunft.

Im September letzten Jahres behauptete ein bekannter Leaker namens MyTimetoShineHello, dass Avalanche Software bereits an einer Fortsetzung von Hogwarts Vermächtnis arbeitet. Der Beitrag des Informanten enthielt keine konkreten Details zu der Behauptung, dass Hogwarts Vermächtnis 2 in Arbeit sei, aber es ist erwähnenswert, dass MyTimetoShineHello eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei großen MCU-Leaks hat. Natürlich ist die Aussicht auf Hogwarts Legacy 2 aufregend, aber Fans sollten ihre Hoffnungen nicht aufrechterhalten, bis es eine offizielle Ankündigung gibt.

Die Annahme, dass die Behauptungen des Leakers wahr sind, könnte jedoch erklären, warum Avalanche Software beschlossen hat, auf lange Sicht keine DLC-Erweiterungen für Hogwarts Legacy zu veröffentlichen. Sollte die Entwicklung von Hogwarts Legacy 2 tatsächlich bereits Ende letzten Jahres begonnen haben, sollten Fans in diesem Jahr keine großen Ankündigungen erwarten, da die Entwicklung eines erfolgreichen Nachfolgers von Hogwarts Legacy wahrscheinlich sehr lange dauern würde, bis ein Punkt erreicht wäre, an dem eine Ankündigung sicher erfolgen könnte. In jedem Fall ist eine solche Ankündigung im Jahr 2024 nicht zu erwarten.

Mögliche Updates in diesem Jahr

Obwohl es den Anschein hat, dass der Titel in diesem Jahr auf Eis gelegt wird, ist es wahrscheinlich, dass das Spiel im Laufe des Jahres 2024 kleinere Updates erhalten wird. Es sei daran erinnert, dass die Switch-Version von Hogwarts Legacy im November letzten Jahres veröffentlicht wurde und einen Monat später ein ziemlich großes Update erhielt. Das jüngste Update für das Spiel für Nintendo Switch umfasste eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen.