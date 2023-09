Hogwarts Legacy: Digitale Editionen aktuell sehr günstig zu kaufen!

Spieler können die digitalen Editionen von Hogwarts Legacy für kurze Zeit mit 30% Rabatt günstig kaufen, was denen, die noch unentschlossen sind, sich das Spiel zu schnappen, einen überzeugenderen Grund gibt, dies zu tun. Obwohl der Verkauf nicht für physische Kopien von Hogwarts Legacy gilt, sind die meisten Plattformen, auf denen die digitalen Ausgaben des Spiels erhältlich sind, inbegriffen.

Das Jahr 2023 hat die Veröffentlichung einer Reihe von gut aufgenommenen Spielen gesehen, und das Jahr ist noch lange nicht vorbei. Einer der meistverkauften Titel war jedoch Hogwarts Legacy. Obwohl das Spiel erst im November für die Nintendo Switch erscheinen wird, hat es auf seinen verfügbaren Plattformen unglaublich gut abgeschnitten und über 15 Millionen Exemplare verkauft. Jetzt wird ein beeindruckendes Angebot für den Titel angeboten, das noch mehr Verkäufe generieren könnte.

Explore the wizarding world without needing to take a trip to your Gringotts vault. #HogwartsLegacy digital editions are *30% off for a limited time! #BackToHogwarts pic.twitter.com/kjg7ULJSOw

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) September 1, 2023