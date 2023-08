Steam Deck: Refurbed Modelle jetzt billiger im Angebot kaufen!

Refurbed Geräte sind mega beliebt.

Steam Deck - Frontansicht (C) Valve

Ihr könnt jetzt Überarbeitete Steam Decks im Angebot über Steam selbst zu einem niedrigeren Preis kaufen, als nagelneue Modelle. Für diejenigen, die an der Erfahrung des portablen PC-Gamings interessiert sind, bietet sich hier eine gute Gelegenheit, sich eins zuzulegen.

Das Steam Deck hat sich als äußerst beliebt erwiesen. Während mittlerweile mehrere Unternehmen tragbare PC-Gaming-Geräte herstellen, hat Valve frühzeitig seinen metaphorischen Hut in den Ring geworfen und großen Erfolg damit gehabt. Aufgrund der enormen Nachfrage nach dem Steam Deck war es jedoch schwer, ein rabattiertes Steam Deck zu einem günstigeren Preis als dem empfohlenen Verkaufspreis zu bekommen. Deshalb sollten Gamer diese Chance nicht verpassen.

Wolltet ihr auf ein Angebot warten um das Steam Deck zu kaufen?

Valve verkauft nun überarbeitete Steam Decks direkt über seine eigene Website. Alle drei Modelle sind zum Kauf verfügbar. Das 64-GB-Modell wird für 319 $ anstatt 399 $ verkauft, das 256-GB-Modell für 419 $ anstatt 529 $ und das 512-GB-Modell für 519 $ anstatt 649 $. Die Preissenkung ist nicht ohne, und Valve weist darauf hin, dass jede Einheit einem strengen Prozess unterzogen wird, um sicherzustellen, dass sie genauso gut funktioniert wie die nagelneuen. Die Steam Decks welche man hier im Angebot kaufen kann werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und dann werden alle ihre Komponenten getestet.

Allerdings weist Valve darauf hin, dass überarbeitete Steam Decks leichte kosmetische Mängel aufweisen können, wie es bei überarbeiteten oder geöffneten Produkten üblich ist. Das Unternehmen gewährt den überarbeiteten Einheiten dieselbe einjährige Garantie wie den nagelneuen, sodass sich Käufer keine Sorgen über einen Defekt des Geräts machen müssen. Interessierte Gamer sollten nicht zu lange warten, um eins zu kaufen, da Valve darauf hinweist, dass die Vorräte begrenzt sind. Wer feststellt, dass das Modell, nach dem er gesucht hat, nicht verfügbar ist, sollte später noch einmal nachschauen, da der Vorrat aufgefüllt wird, wenn das Unternehmen mehr überarbeitet.

Refurbed Geräte sind allerdings alles Andere als B-Ware. Im Technologie Bereich wird aktuell sehr vieles, von Fernsehern über Laptops bis Smartphones, über Refurbed Plattformen bezogen. Selbst mein Smartphone ist ein Refurbed Gerät welches ich zu einem Top Preis sichern konnte. Das Angebot ein Steam Deck nun als überarbeitetes Gerät zu kaufen ist aus meiner Sicht ein kluger Schachzug von Valve.

Refurbed ist aktuell sehr beliebt!

Da sich die Technologie weiter verbessert, gewinnt das Handheld-Gaming über das hinaus, was auf einem Telefon oder Tablet möglich ist, offenbar an Beliebtheit. Während früher die Verarbeitungsleistung und die Batterielaufzeit das Handheld-Gaming behinderten, sind viele neue Spieleveröffentlichungen direkt mit dem Steam Deck kompatibel, was den Fans eine weitere Option zum Spielen gibt. Angesichts der bisherigen Beliebtheit und da Valve aktiv andere Unternehmen dazu ermutigt, Steam Deck-Konkurrenten zu entwickeln, werden die Geräte wahrscheinlich im Laufe der Zeit leistungsfähiger, leichter und langlebiger werden.

Dennoch möchten einige Fans vielleicht warten, wenn Geld keine große Rolle spielt. Einige der Konkurrenten des Steam Deck bieten bessere technische Spezifikationen, wie den schnelleren Prozessor des Asus ROG Ally oder die bessere Auflösung des OneXPlayer 2, allerdings sind beide Geräte auch teurer. Es wird auch berichtet, dass Valve bereits an der nächsten Version des Steam Deck arbeitet. Unabhängig davon, ob der Käufer ein begrenztes Budget hat oder nicht, gibt es mittlerweile viele Optionen zur Auswahl.

Quelle: Valve