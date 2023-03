Hogwarts Legacy verkaufte sich bald öfters als Elden Ring

Obwohl Hogwarts Legacy "nur" für die Next-Gen-Konsolen und Windows PC erschienen ist, gehen die Verkaufszahlen durch die Decke!

Elden Ring wurde von Kritikern und Spielern gefeiert. Hogwarts Legacy noch mehr. Innerhalb kürzester Zeit konnte das Open-World-Action-Rollenspiel im Harry Potter-Universum an dem 2022er-Hit puncto Verkaufszahlen anschließen. Und das obwohl Hogwarts Legacy noch nicht für alle Plattformen erschienen ist.

Die schlechte Nachricht zuerst: Der Releasetermin von Hogwarts Legacy für PS4 und Xbox One wird verschoben. Ursprünglich war geplant, dass der Titel am 4. April für die “Old Gen” erscheinen wird. Nun ist der neue Termin der 5. Mai 2023 – also einen Monat später. Gegenüber Elden Ring ist Hogwarts Legacy trotzdem ein Verkaufsschlager, wie GamesIndustry.biz berichtet.

Hogwarts Legacy übertrumpft Videospielgrößen von 2022

Laut dem Bericht auf GamesIndustry.biz steht Hogwarts Legacy kurz davor den Videospiele-Hit von FromSoftware, Elden Ring, zu übertreffen. Darüber hinaus war Hogwarts Legacy das in Europa am schnellsten verkaufte Videospiel, wenn man die FIFA-Serie ausschließt. Die bisherigen Verkaufszahlen zur Markteinführung sind sogar größer als bei jedem Call of Duty-Videospiel der letzten 6 Jahre! Auch wenn “Harry Potter” eine große Nummer ist, ein Call of Duty zu Schlagen ist eine große Sache!

Hogwarts Legacy erschien am 10. Februar für Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5) und Windows PC und ist im Verkaufsranking der letzten 12 Monate auf Platz 5 der meistverkauften Spiele. Erfolgreicher waren bisher nur FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2, GTA 5 und Elden Ring.

Christopher Dring von GamesIndustry.biz berichtet auf Twitter:

“Letzten Monat sind die Spieleverkäufe in Großbritannien (digital und physisch) gegenüber dem letzten Februar um 11% gestiegen, und das liegt an Hogwarts Legacy. Die Verkäufe des Spiels in der Startwoche waren 100 % höher als beim großen Titel des letzten Jahres: Elden Ring. Es steht bereits kurz davor, die lebenslangen Verkäufe von Elden Ring zu überholen.”

Verkaufszahlen könnten noch viel weiter ansteigen

Die Fahnenstange ist für das Action-Rollenspiel im Harry Potter-Universum jedoch noch nicht erreicht. Es bleibt abzuwarten wie viele Spieler auf die PS4- und Xbox One-Version warten. Außerdem erscheint der Titel im Sommer für Nintendo Switch, jedoch bleibt abzuwarten ob dieser Release-Termin gehalten wird, nachdem auch schon die PS4- und Xbox One-Version um einen Monat verschoben wurde.

Natürlich werden wir sehen wie lange der Erfolg anhalten wird. Das Videospiel hat bewiesen, dass es etliche Millionen Harry Potter-Fans da draußen gibt, die auf genau so ein Spiel gewartet haben. Manche davon haben sich hierfür extra eine neue Videospielkonsole besorgt.

Hogwarts Legacy ist jetzt für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar. Die PS4- und Xbox One-Version erscheinen am 5. Mai 2023. Die Nintendo Switch-Portierung folgt am 25. Juli 2023.