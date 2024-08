Mögliches Remake oder Remaster zu Bully auf dem Weg

Bully könnte ein Comeback feiern, wie aus einigen kürzlich veröffentlichten Dokumenten hervorgeht. Neu aufgetauchte Beweise lassen vermuten, dass Rockstar Games daran arbeitet, den Klassiker für die letzten beiden Konsolengenerationen in Form eines Remakes beziehungsweise Remaster zurückzubringen. Das Orginal-Spiel, in Europa als Canis Canem Edit bekannt, ist ein Open-World-Action-Adventure von Rockstar Vancouver, das von der Kritik gefeiert wurde. Es wurde ursprünglich 2006 für die PS2 veröffentlicht, bevor zwei Jahre später eine verbesserte Version, mit dem Beinamen Scholarship Edition, für Wii, Xbox 360 und PC erschien. Mit der Veröffentlichung von Bully: Anniversary Edition im iOS App Store und Google Play Store wurde 2016 eine dritte Version auf den Markt gebracht.

Ein Remake des Spiels oder ähnliches könnte nun bevorstehen, da Bully in Taiwan mehrere neue Alterseinstufungen erhalten hat. Die Datenbank des Digital Game Rating Committee (DGRC) wurde kürzlich mit Einträgen für die Versionen des Titels für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S aktualisiert, wie die Seite Gematsu zuerst berichtete. Alle vier wurden Ende August 2024 veröffentlicht, zusammen mit neuen DGRC-Alterseinstufungen für die Xbox 360- und PC-Versionen des Spiels. Die neue Xbox-360-Einstufung wurde möglicherweise versehentlich veröffentlicht, da Bully: Scholarship Edition bereits eine DGRC-Einstufung aus dem Jahr 2006 besitzt.

Bully rated for PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, and PC in Taiwan https://t.co/Th0ZcoPil4 pic.twitter.com/WcvozJ7ZTH — Gematsu (@gematsu) August 18, 2024

Könnte ein Remake zu Bully jetzt bevorstehen?

Das Auftauchen dieser Einstufung könnte darauf hindeuten, dass Rockstar an einer anderen Version des Spiels arbeitet. Dies ist jedoch nicht die einzige mögliche Erklärung. Erst kürzlich hat das Unternehmen Bully zu seinem GTA+-Abonnementdienst hinzugefügt. Jener ist auf der PS5 und Xbox Series X/S verfügbar. Dieser Schritt könnte das Unternehmen dazu veranlasst haben, die Alterseinstufung des Spiels zu aktualisieren. Ein solches Remake eines ihres Klassikers wäre für Rockstar Games keines Wegs etwas Ungewöhnliches. Schließlich hat der Entwickler genau das mit dem Grand Theft Auto: The Trilogy Bundle im Jahr 2021 getan. Auch Red Dead Redemption wurde bereits 2023, kurz nach seinem 13-jährigen Jubiläum, auf Switch und PlayStation 4 portiert.

Die neuen Alterseinstufungen der DGRC tauchten online auf, kurz nachdem in einem Bericht behauptet wurde, dass Rockstar einst an einer Portierung von Bully DS gearbeitet habe. Dieses Projekt wurde jedoch 2009 auf Eis gelegt. Möglicherweise wurden die Entwickler von Rockstar Leeds gebeten, Team Bondi bei der Fertigstellung von LA Noire zu unterstützen. Neben neuen Versionen von Bully hat die taiwanesische Spieleklassifizierungsbehörde kürzlich auch Bewertungen für Konsolenversionen von Nine Sols veröffentlicht. Nine Sols ist ein von Kritikern gelobtes Metroidvania, das derzeit nur für den PC erhältlich ist und für keine anderen Plattformen angekündigt wurde.

Worum geht es in Bully?

Bully, auch bekannt als „Canis Canem Edit“ im Vereinigten Königreich, ist ein von Rockstar entwickeltes Spiel, das das Thema Mobbing und Gewalt in der Schule thematisiert. Es ermöglicht Spielern, in eine realistische Schulwelt einzutauchen und verschiedene Missionen zu absolvieren.