Rockstar sucht Cinematic Capture Artist. Kommt bald ein GTA 6 Trailer?

Ys IX: Monstrum Nox ist der nun neunte Teil der Ys-Reihe und wurde jetzt für PS4 veröffentlicht. Die PC- und Switch-Version folgen im Sommer 2021. Wir haben das Spiel allerdings auf der PlayStation 5 getestet. Die Story schließt an Ys VIII: Lacrimosa of Dana an, in welchem Adol Christin nach einem Schiffsunglück auf der Isle…