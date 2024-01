Nintendo Switch-Nachfolge-Konsole: Analyst nennt Preis und Release

Wann tritt Nintendo die Nachfolge seiner Switch-Konsole an? Die aktuelle Nintendo-Konsole feiert bald ihren 7. Geburtstag, nachdem sie am 3. März 2017 veröffentlicht wurde. Derzeit hat das japanische Traditionsunternehmen den Switch Nachfolger noch nicht vorgestellt, aber es gibt klare Vorstellungen. Laut einem Analysten wird das nächste System von Nintendo rund 400 Euro kosten und wie die aktuelle Hybrid-Konsole aussehen.

Das sich Nintendo nicht mit den “High-End-Modellen” von PlayStation 5 und Xbox Series X messen wird, war irgendwie zu erwarten. Die Japaner haben ihr eigenes “Öko-System”. Super Mario, The Legend of Zelda, Mario Kart, Pikmin, Animal Crossing usw. sind alles Franchises, zu denen wir immer wieder gerne zurückkehren. Da benötigt es keine großen grafischen Sprünge. Auch keine mächtigen Entertainment-Systeme. Wo Nintendo drauf steht sind Videospiele drin. Das sieht auch Analyst Serkan Toto so, wie er GamesIndustry.biz verraten hat.

Nintendo Switch: Nachfolge-Konsole wird iterativ und nicht “revolutionär”

Iterativ ist ein “wiederholtes Ereignis”. Laut Toto erwartet uns etwas sehr Ähnliches, woran Nintendo schon einmal gescheitert ist. Die Rede ist natürlich von der Wii U und der schwierigen Unterscheidbarkeit mit der “normalen” Wii.

Wann soll der Switch-Nachfolger erscheinen? Und was soll die Konsole kosten? – Die “Nintendo Switch 2” (oder wie immer der Name auch sein mag) soll 2024 zum Preis von rund 400 Euro veröffentlicht werden. Toto sagt, dass Nintendo nächste Konsole “wahrscheinlich eher eine Iteration als eine Revolution sein wird”. Damit wird er sehr wahrscheinlich auch richtig liegen. Warum sollte Nintendo sein Geheimrezept auch verändern? Die “Hybrid-Konsole” hat sich durchgesetzt. Weiter so?

Weiteres ist sich der Analyst sicher, dass Nintendo dem neuem Stück Hardware ein wenig “Schnickschnack” hinzufügen wird, aber es soll der “aktuellen Switch ähneln”. Also was können wir von der nächsten Nintendo-Konsole erwarten, die die Nachfolger des Switch antritt? Eine Hybrid-Konsole mit der Option für mehr?!

Nintendo Switch 2: Games-Preise sollen höher ausfallen!

Die Inflation setzt sich in vielen Lebensbereichen nieder. So ziemlich in jeder. Das wird auch zwangsläufig abermals Videospiele betreffen. Toto glaubt, dass Nintendo die “Switch 2”-Preise anheben wird, auf rund 70 Euro. Das erste Nintendo Switch-Spiel, dass diese Preisschwelle übertreten hat, war The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Bedenkt man die lange Entwicklungszeit und den Spaß, was man damit haben kann, durchaus gerechtfertigt. Doch wenn jedes Spiel diesen Preis bekommt, muss auch abgeliefert werden! Da reicht keine Deluxe-Version mehr eines “verbesserten” Switch-Spiels.

Bisher hat Nintendo noch keinen Switch-Nachfolger offiziell enthüllt. Doch es kann nicht mehr lange dauern, wenn es viele Indizien gibt, die auf einen baldigen Release der “Switch 2” deuten. Laut verschiedenen Insidern dürfte es Anfang diesen Jahres soweit sein und Nintendo enthüllt die neue Konsole.