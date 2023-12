Alle Waffen-Kombis in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Es gibt weit über 100 Basiswaffen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aber viele fallen in bestimmte Kategorien wie Schwerter, Speere, Keulen, Bumerangs, Zepter und Skelettarme. Ein Speer der königlichen Garde und ein normaler verrosteter Speer führen zum gleichen Ergebnis. Der einzige Unterschied ist der Endangriff. Wir haben alle Waffen-Kombinationen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für euch übersichtlich zusammengestellt.

Alle Speerfusionen in Tears of the Kingdom

Speere sind schnelle Zweihandwaffen, können aber mit einer bestimmten Kombination in einen Langstreckenhammer verwandelt werden.

WAFFENNAME REZEPT ANGRIFFSSTEIGERUNG Blauer Boko-Speer Speer + Blaues Bokoblin-Horn +7 Blue Boss Boko Hellebarde Speer + Blaues Boss-Bokoblin-Horn +16 Drachenschlitten Speer + Splitter der Drachenspitze +16, Elementarschaden beim Schwingen Drachenspeer Speer + Drachenhorn +26, Elementarschaden beim Schwingen Eisenkastenschlitten Speer + Eisenkiste +1 Hochfliegender Speer Speer + Elementar-Keese-Flügel +2, erleidet aber Elementarschaden, wenn er geschwungen wird Kapitän I – III Speer Speer + Captain Construct III Horn +5 – 25 Kopfsteinpflaster-Brecher-Speer Speer + Kopfsteinpflasterbrecher +9 Marmorierter Steinbratenschlitten Speer + Steinbraten +2 Saphirspeer Speer + Saphir +1, gefrierender Nebel beim Schwingen Schrecklicher Speer Speer + Schreckliche Klaue +4 Soldat III Speer Speer + Soldatenkonstrukt III Horn +18 Stacheliger Speer Speer + Spitzen +5 Steinhellebarde Speer + Stein +1 Speer des Reisenden Speer + Speer des Reisenden +6 Schwarzer Echsenspeer Speer + Schwarzes Lizalfos-Horn +26

Alle Boomerang-Fusionen in Tears of the Kingdom

Vielleicht fällt dir auf, dass dieser Abschnitt ziemlich klein ist. Denn wenn man ihm bestimmte Materialien hinzufügt, behandelt es den Bumerang wie eine Einhandwaffe und erzeugt eine Kombination, die man wahrscheinlich im Schwertbereich sehen wird. Hier sind die Rezepte, die den coolen Wurfeffekt des Bumerangs bewahren.

WAFFENNAME REZEPT ANGRIFFSSTEIGERUNG Blauer Gehirn-Bumerang Bumerang + Blaues Bokoblin-Horn +7 Diamant-Bumerang Bumerang + Diamant +25 Drachen-Bumerang Bumerang + Drachenhorn/Spike +26, Elementarschaden beim Schwingen oder Werfen Hochfliegender Bumerang Bumerang + Elementar-Keese-Flügel +2, Elementarschaden beim Werfen Sternfragmentstab Bumerang + Sternfragment +1, schießt aber beim Werfen Sterne ab

Alle Schwertfusionen in Tears of the Kingdom

Eine Faustregel besagt, dass ein einhändiges Schwert einen Reaper erzeugt, während ein zweihändiges eine Klinge erzeugt. Wenn du einen Hammer benötigst, schau dir das Material genau an. Wenn es bereits hammerförmig ist, entsteht ein Hammer. Ein Hammer wird verschmolzen, egal ob das Schwert einhändig oder zweihändig ist.

WAFFENNAME REZEPT ANGRIFFSSTEIGERUNG Aufsteigender Claymore Schwert + Elementar-Keese-Flügel +2, Elementarschaden beim Schwingen Aufsteigender Claymore Schwert + Keese-Flügel +1, schwingt schneller Blauer Echsenschnitter Schwert + Blaues Lizalfos-Horn +16 Blauer Moblin-Pfünder Zweihandschwert + Blaues Moblin-Horn +13 Blauer Moblin-Zerstörer Schwert + Blaues Moblin-Horn +13 Blauer Moblin-Zerstörer Zweihandschwert + Blaues Moblin-Horn +13 Boko Reaper Schwert + Bokoblin-Horn +4 Diamantklinge Schwert + Diamant +25 Drachenhammer Schwert + Drachenstachel +16, Elementarschaden beim Schwingen Drachenklinge Zweihandschwert + Drachenhorn +26, Elementarschaden beim Schwingen Drachenschnitter Schwert + Drachenhorn +26, Elementarschaden beim Schwingen Fan Guster Schwert + Fächer +1, Ladungsangriff erzeugt eine Windkraft Felshammer Schwert + Stein +1 Flammenemitter-Club Schwert + Flammenstrahler +1, schießt Feuer, wenn es geschwungen wird Kanonenclub Schwert + Kanone +1 Kapitän I – III Reaper Schwert + Kapitän Konstrukt I – III +5 – 25 Raketenclub Schwert + Rakete +10, schießt beim Werfen wie ein Wurfspeer Saphirschwert Schwert + Saphir +1, gefrierender Nebel beim Schwingen Schrecklicher Hammer Schwert + Horriblin-Horn +5 Soldat I – III Reaper Schwert + Soldaten-Konstrukt I – III +4 – 16 Soldatenklinge Zweihandschwert + Soldatenkonstrukthorn +4 Stacheliger Eisenkugelhammer Stacheliger Eisenkugelhammer +9 Sternenfragment-Schwert Schwert + Sternfragment +1, Sterne beim Schwingen Schwarzer Boko-Reaper Schwert + schwarzes Bokoblin-Horn +17 Schwarzer Horriblin-Hammer Schwert + Schwarzes Horriblin-Horn +22

Alle Zepter- und Stabfusionen in Tears of the Kingdom

Edelsteine sind am besten, wenn sie mit einem Zauberstab oder Zepter kombiniert werden. Materialien ohne elementare Wirkung verwandeln die Rute oder das Zepter im Wesentlichen in eine Keule.

NAME REZEPT ANGRIFFSSTEIGERUNG Aufsteigendes Zepter Zepter + Elementar-Keese-Flügel +2, Elementarschaden beim Schwingen, aber im Grunde handelt es sich um eine Keule Diamantklinge Zepter + Diamant +25 Drachenhammer Zepter + Drachenstachel +16 Drachenklinge Zepter + Drachenhorn +26 Opalstab Zauberstab + Opal +1, beschwört drei hüpfende Wasserkugeln Rubinstab Zauberstab + Rubin +1, beschwört beim Schwingen drei springende Feuerkugeln Saphirstab Zauberstab + Saphir +1, gefrierender Nebel beim Schwingen Sternenfragment-Zepter Zepter + Sternfragment +1, schießt beim Schwingen Sterne ab Topaz Tod Zauberstab + Topas +1, beschwört beim Schwingen drei schwebende Elektrizitätskugeln

Beste Fusionsmaterialien in Tears of the Kingdom

Wenn du auf der Suche nach purer Angriffskraft bist, sind hier die besten Fusionsmaterialien:

Gibdo Bone

Silbernes Lynel-Säbelhorn

Silbernes Lynel-Streitkolbenhorn

Uralte Klinge

Weißmähnen-Lynel-Säbelhorn

Weißmähnen-Lynel-Streitkolbenhorn

Alle oben genannten Materialien verleihen dir +40 Angriffskraft oder mehr, wenn sie mit deiner Waffe verschmolzen werden. Lynel-Materialien sind die stärksten Waffen, aber die meisten Materialien eines schwarzen oder silbernen Feindes steigern die Angriffskraft deiner Waffe erheblich auf ein respektables Maß.

Wenn du deiner Waffe Elementarschaden hinzufügen möchtest, halte Ausschau nach verschiedenen elementaren Monsterteilen wie Chuchu-Gelees, Keese-Flügeln und -Augäpfeln sowie Lizalfos-Hörnern und Schwänzen. Stelle sicher, dass es sich um Monster der Art Feuer, Eis oder elektrische Elemente handelt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar.