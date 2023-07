Nintendo Switch 2: Chinesischer SoC-Hersteller deutet auf Release Anfang 2024 hin

Ein Finanzbericht eines chinesischen Hardware-Herstellers deutet auf eine neue Spielkonsole aus Japan hin.

Nintendo Switch: ein Nachfolger wird es nicht leicht haben. - (C) Nintendo

Ein chinesischer SoC-Hersteller, der zuvor Teile für die JoyCon-Sensoren und frühere Nintendo-Konsolen hergestellt hat, hat in einem Finanzbericht auf eine bevorstehende Spielekonsole eines japanischen Unternehmens hingewiesen, an das sie Teile liefern werden. Die Andeutung, dass es sich um den langerwarteten Switch-Nachfolger (Nintendo Switch 2) handeln könnte, lässt die Gaming-Community gespannt auf das Jahr 2024 blicken!

PixArt, das Unternehmen hinter den Sensoren der beliebten JoyCon-Controller und Teilen früherer Nintendo-Konsolen wie der Wii und Wii U, hat mit einer Aussage in ihrem Finanzbericht für Aufregung gesorgt (via MoneyDJ.com). Dort ist die Rede von einer neuen Spielekonsole, die Anfang 2024 von einem japanischen Unternehmen auf den Markt gebracht wird. Was genau dieses Unternehmen ist, wurde nicht explizit erwähnt, aber die Andeutungen lassen die Vermutung zu, dass es sich um Nintendo handeln könnte.

Nintendo bringt 2024 sehr wahrscheinlich einen Switch-Nachfolger

Obwohl der Bericht vorsichtig formuliert ist und wir immer noch ein Körnchen Salz zur Vorsicht nehmen sollten, lassen die Hinweise auf eine neue Maschine von einem Unternehmen, das seit einigen Jahren keine neue Konsole mehr auf den Markt gebracht hat, die Herzen der Nintendo-Fans höherschlagen. Die Nintendo Switch hat sich seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2017 zu einem riesigen Erfolg entwickelt, und viele Spieler warten sehnsüchtig auf eine mögliche Fortsetzung.

Immerhin handelt es sich (bisher) um die weltweit drittmeistverkaufte Spielkonsole der Welt. Bislang konnte sich die aktuelle Switch-Konsole bis Ende Mai 2023 rund 126,51 Millionen Mal verkaufen. Noch stärker verkauften sich nur die PlayStation 2 mit 158,7 Mio. Einheiten und der Nintendo DS mit 154,02 Mio. Einheiten.

Bisher schweigt man zur Nintendo Switch 2

Während Nintendo selbst noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat, haben die Spekulationen über die Nintendo Switch 2 bereits die Gaming-Community erobert. Die Gerüchteküche brodelt, und Fans spekulieren über mögliche neue Funktionen, verbesserte Hardware und exklusive Spiele, die die Switch 2 bieten könnte.

Als Spieler kannst du dich jetzt auf ein aufregendes Jahr 2024 freuen, da möglicherweise der Nachfolger der Nintendo Switch in den Startlöchern steht. Ob es wirklich die Nintendo Switch 2 sein wird oder ob uns eine völlig neue Konsole erwartet, bleibt abzuwarten. Immerhin ist schon durchgesickert, dass der Nintendo Account weiterhin eine Rolle spielen wird. Das heißt – mehr oder weniger – das die nächste Nintendo-Konsole zumindest teilweise abwärtskompatibel sein wird. In einer anderen Geschichte sind neue Controller-Funktionen durchgesickert.

Bisher ist die Nintendo Switch 2 (bzw. der Switch-Nachfolger) noch nicht offiziell angekündigt. Bis dahin handelt es sich um Spekulationen und Gerüchte. Allerdings sind diese in den letzten Wochen (und Monaten) zu häufig, als das man sie vernachlässigen sollte.