Switch-Nachfolger ähnlich leistungsstark wie PS4/Xbox One, laut Call of Duty-Publisher

Du hast dich sicherlich gefragt, wie leistungsstark der kommende Switch-Nachfolger (noch ohne Namen oder offizieller Vorstellung) von Nintendo sein wird. Bobby Kotick, CEO von Activision-Blizzard, hat nun interessante Einblicke dazu gegeben.

Als Nintendo im Jahr 2006 die Wii auf den Markt brachte, verfolgte das Unternehmen einen anderen Ansatz in Bezug auf Hardware als Sony oder Microsoft. Anstatt sich auf reine Leistung und technische Fähigkeiten zu konzentrieren, setzte Nintendo auf maßgeschneiderte Hardware mit einzigartigen Funktionen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Dieses Modell wurde auch bei den folgenden Nintendo-Konsolen beibehalten. Obwohl wir noch nicht wissen, ob der kommende Switch-Nachfolger ebenfalls mit einzigartigen Hardware-Innovationen aufwarten wird, deutet sich an, dass Nintendo nicht unbedingt auf Leistung setzt.

Wie leistungsstark wird eine mögliche Switch 2 werden? Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, äußerte sich kürzlich während einer Aussage im laufenden Prozess zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission (FTC) zu Nintendos Next-Gen-Konsole. Er gab bekannt, dass er “aktive Gespräche” mit Nintendo über die Konsole geführt habe und erwartet, dass sie in Bezug auf die Hardwareleistung in etwa auf dem Niveau der PlayStation 4 (PS4) und Xbox One liegen wird.

Kotick erklärte auch, dass die bisherige mangelnde Unterstützung von Activision für die Nintendo Switch “eine schlechte Entscheidung” war und dass das Unternehmen zukünftig stärker in Betracht ziehen wird, den Switch-Nachfolger mit Software zu unterstützen, unabhängig davon, ob Microsoft den Call of Duty-Publisher übernimmt oder nicht.

Just revealed Bobby Kotick and Nintendo have had active talks about the next-generation Nintendo console

Also says that apparently Next-Gen Nintendo console is close to Gen 8 power (PlayStation 4 / Xbox One)

— Benji-Sales (@BenjiSales) June 28, 2023