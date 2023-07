Nintendo Switch 2: Leak deutet neue Controller-Funktionen an

Die Gerüchte über die Nintendo Switch 2 nehmen Fahrt auf: Ein neuer Leak deutet auf eine innovative Funktion für die Controller hin.

Switch Pro Controller - (C) Nintendo

Nintendo Fakten

Entwickler: Nintendo Genre: Hardware Nintendo Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Nintendo

Ein neuer Leak für die nächste Nintendo-Konsole (umgangssprachlich “Switch 2“) legt nahe, dass die Controller möglicherweise Scrollräder in der Nähe der Auslösetasten haben werden. Nintendo hat bisher kaum Informationen über den Switch-Nachfolger bekannt gegeben, aber Leaks und Gerüchte sind nicht aufzuhalten.

Nachdem die Nintendo Wii U enttäuschende Verkaufszahlen erzielte, erlebte Nintendo mit der Nintendo Switch einen Mainstream-Erfolg, der seit 2017 anhaltet. Da die Switch bereits sieben Jahre alt ist und einige Spiele mit der älteren Hardware Probleme hatten, ist ein Nachfolger unausweichlich. Doch es gibt nur wenige Details zu dieser neuen Konsole, und Fans mussten sich bisher auf Leaks und Gerüchte verlassen, um einen groben Eindruck von dem zu bekommen, was sie in den nächsten Jahren erwartet.

Nintendo Switch 2: Seltsamer Controller-Leak

Der neueste Switch 2-Leak stammt von einer ungewöhnlichen Quelle (via Gamerant.com). Ein TSA-Agent veröffentlichte anonym seine Ergebnisse und entdeckte in einem Pelikankoffer ein seltsames elektronisches Gerät, das den Metalldetektor auslöste. Der Besitzer des Koffers bestand darauf, dass eine private Untersuchung durchgeführt wurde, bei der sich herausstellte, dass das Gerät ziemlich groß war und fast wie ein Wi-Fi-Modem aussah. Es war mit einem weitgehend standardmäßigen Gamecontroller ausgestattet, der noch unvollendet wirkte. Obwohl er immer noch einige erwartete Funktionen und Tasten hatte, waren die bemerkenswertesten Neuerungen die Scrollräder in der Nähe der Auslösetasten, ähnlich denen einer Computermaus.

Der Hauptgrund, warum der Leaker den Vorfall für bemerkenswert hielt, waren die Visitenkarten des Kofferbesitzers, die belegten, dass er in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Nintendo tätig war. Der Leaker spekulierte nicht über die Räder, erklärte jedoch, dass die Größe der Konsole fast mit der Xbox One vergleichbar sei, was darauf hindeutet, dass Nintendo möglicherweise den Hybridkonsolen-Markt verlässt.

Wird die Switch 2 eine “klassische Heimkonsole”?

Dies steht im Gegensatz zu den meisten Gerüchten über die Switch 2, die davon ausgehen, dass es sich lediglich um eine leistungsstärkere Version der aktuellen Switch handeln wird. Die meisten Kommentatoren scheinen diese Meinung zu teilen und gehen davon aus, dass es sich bei der Hardware in dem Koffer nur um ein Entwickler-Kit handelt und nicht um die eigentliche Konsole.

Nintendo ist bekannt dafür, frische Konzepte in die Videospiel-Hardware einzuführen, wie die Einführung von Schultertasten und Analogsticks oder die Entwicklung von Konsolen mit Bewegungssteuerung, brillenlosem 3D und Dual-Screens. Obwohl nicht alle Versuche erfolgreich waren, ist Nintendos Innovationsgeist bewundernswert.

Sollte das Gerücht wahr sein, wird es interessant, wie sich die Scrollräder auf die Spiele auswirken. Allerdings könnte es, wie bei so vielen “Innovationen von damals” dazu führen, dass nur Nintendo selbst dafür Spiele bereitstellt. Bereits vor einigen Monaten stellte ich die Frage, ob “die Nintendo Switch 2 zum Scheitern verurteilt ist”.