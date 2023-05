Trotz hoher Verfügbarkeit: Nintendo Switch verkauft besser als PS5 (Nordamerika)

Die PS5 ist weltweit so gut verfügbar wie noch nie, offline als auch online. Trotzdem schneidet die Nintendo-Konsole im April besser ab.

Nintendo Switch Fakten

Für die USA gibt es neue Verkaufszahlen (und Schätzungen) für den Monat April 2023. Laut den Daten verkaufte sich die Nintendo Switch mit 461.632 Einheiten in Nordamerika (USA, Kanada und Lateinamerika) besser als jede andere Videospielkonsole. Die Nintendo Switch wurde in laut den Daten von VGChartz.com in Amerika mittlerweile schätzungsweise 48,34 Millionen Mal verkauft. Interessant, da die Verfügbarkeit der PlayStation 5 (PS5) ähnlich gut ist wie hier in Europa.

Was halt Nintendo im April geholfen? Natürlich das OLED-Modell der Switch zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dass Ende April 2023 erschienen ist.

PS5 vs. Switch vs. Xbox Series X/S in Übersee

Von der PS5 wurden schätzungsweise 388.966 Einheiten im letzten Monat in Nordamerika verkauft. Damit steigt die Gesamtzahl an verkauften PS5-Konsolen in dieser Region auf 16,49 Mio. Einheiten. Zum Zeitvergleich mit der PS4 (nach Release) bedeutet dies einen Anstieg um fast 181.000 Einheiten. Auch die Xbox Series X/S performte besser gegenüber der Xbox One mit einem Anstieg von über 61.000 Einheiten.

Die Verkaufszahlen der PlayStation 5 stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um beeindruckende 110.383 Einheiten oder 39,6 Prozent. Die Nintendo Switch verzeichnete ebenfalls einen Anstieg um 55.213 Einheiten oder 13,6 Prozent, während die Verkäufe der Xbox Series X|S um 82.302 Einheiten oder 25,0 Prozent zurückgingen

Trotz des guten Ergebnisses im April ist die PS5 in Übersee im Jahr 2023 die meistverkaufte Konsole. Bislang im Jahr 2023 wurden schätzungsweise 2,37 Millionen Einheiten der PlayStation 5, 1,55 Millionen Einheiten der Nintendo Switch und 1,22 Millionen Einheiten der Xbox Series X/S verkauft.

Hardware-Verkäufe für Nordamerika für April 2023:

Nintendo Switch: 461.632 Einheiten (390.107 davon in den USA) PlayStation 5: 388.966 Einheiten (328.112 davon in den USA) Xbox Series X/S: 247.486 Einheiten (209.068 davon in den USA)

Anscheinend konnte die Switch dank The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stark im April performen. Wir werden sehen ob sich dieser Trend zum Release fortsetzt. Immerhin handelt es sich um den besten Start eines Spiels des bekannten Nintendo-Franchise seit 35 Jahren!