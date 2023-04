Wer mag Redfall spielen? – Vampir-Shooter in Gefahr [MEINUNG]

In Redfall bekämpft man Unsterbliche. Aber unsterblich wird der Vampir-Shooter von Arkane Austin nicht werden. Oder täusche ich mich?

Der Release-Termin von Redfall rückt immer näher. Immerhin wird das Spiel vom Veröffentlichungtag an im Xbox Game Pass enthalten sein. Eine gute Sache, da dadurch Millionen Spieler im Abo auf den Vampir-Shooter zugreifen können. Die Entwickler hinter dem Spiel, Arkane Austin, haben in der Vergangenheit Spiele wie Prey veröffentlicht. Dieser Titel war genial, aber ging auch irgendwie unter.

Eigentlich schade, denn Prey war gut. Wirklich gut. Und bei Redfall erwarte ich mir nichts anderes. Immerhin ist es eine “Neu-Interpretation” eines klassischen Zombie-Koop-Shooters. Nur sind es keine Zombies, die dein Hirn jagen, sondern Vampire, die Blut saugen möchten. Umrahmt von einer interessanten Geschichte rund um eine Kleinstadt in den USA. Vier Charaktere, jeder mit seinen individuellen taktischen Fähigkeiten. Das erinnert sehr an Back 4 Blood bzw. Left 4 Dead, aber das Spiel zeigte sich bisher in Gameplay-Demonstrationen viel anders.

Warum Redfall scheitern könnte

Redfall erscheint zwischen zwei interessanten Namen, da könnte die Aufmerksamkeit gleich weg sein! Star Wars Jedi: Survivor kommt am 28. April. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird am 12. Mai veröffentlicht. Ein Sandwich, zwischen zwei etablierten Franchises. Kann der Arkane-Shooter da glänzen? Auf jeden Fall wird es schwer werden, sollte Xbox keine großangelegte Marketing-Kampagne starten. Und die sehe ich derzeit nicht kommen.

Was wiederum Redfall zu Gute kommt: der kooperative Teil. Immerhin können sich vier Freunde zusammenschließen, um auf Vampirjagd zu gehen. Allerdings gibt es auch hier einen Haken! Und den finde ich sogar massiv. Nur der Host, also jener Spieler der die Runde leitet, bekommt den Fortschritt im Spiel gutgeschrieben. Das wiederum bedeutet, dass die drei anderen Spieler, die nicht der Lobby-Host waren, die Mission mit ihrer eigenen Lobby oder Solo abschließen müssen. Das kann langatmig werden, wenn man immer wieder dasselbe machen darf.

Ein persönlicher Störfaktor – würde ich auf einer Xbox-Konsole spielen: Redfall wird zum Release hin keinen Leistungsmodus bieten, also nur 30fps haben. Keine 60fps. Die PC-Version ist hier also klar im Vorteil. Zumindest zum Start des Spiels. Derzeit ist nicht bekannt wann der Leistungsmodus für die Xbox Series X/S kommen wird. Für einen Shooter fatal.

Wird das Spiel untergehen?

Leider ist es durchaus möglich, dass ein gutes Spiel (das erwarte ich mir vom Prey-Entwickler), wie ein Papierschiffchen am Ozean gegen Star Wars Jedi: Survivor und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom untergehen wird. Zumindest was die allgemeine Aufmerksamkeit angeht. Redfall ist kein bekanntes Franchise, sondern (endlich) mal etwas Neues. Man vergönnt Spielestudios, die frische Ideen haben einfach mehr. Für Shooter-Fans ist der Titel ohnehin ein “Must-Have”, auch wenn ich es noch nicht selbst gespielt habe, gibt es keinen Weg daran vorbei, trotz kleinerer Störfälle.

Das Wort “leider” möchte ich gerne verhindern, aber den großen Hype nach dem Release für Redfall sehe ich nicht. Das Spiel ist Teil des Xbox Game Pass, wird also zu Beginn eine gewisse Masse erreichen. Womöglich fast ausschließlich nur Game Pass-Spieler. Über dieses “Universum” hinaus, wird es schwer werden, gegen große Namen anzukommen. Schade eigentlich. Leider. Ich würde mich gerne irren.

Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für Windows PC und Xbox Series X/S und ist Teil des Xbox Game Pass.