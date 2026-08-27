Xbox: Lieferkette für Disc-Laufwerke könnte vor dem Aus stehen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei der Diskussion um die Zukunft physischer Spiele geht es normalerweise um eine Frage: Wollen Spieler überhaupt noch Discs kaufen? Bei Xbox könnte inzwischen allerdings ein ganz anderes Problem immer wichtiger werden. Die Lieferkette für die benötigten Disc-Laufwerke soll zunehmend wegbrechen.

Das berichtet Windows Central unter Berufung auf eigene Quellen. Demnach geht es weniger darum, dass Microsoft keine physischen Spiele mehr anbieten möchte. Vielmehr könnte es irgendwann schlicht schwieriger werden, Konsolen mit einem optischen Laufwerk zu produzieren.

Hersteller wenden sich von Disc-Laufwerken ab

Der Grund liegt in der Entwicklung des Marktes. Immer mehr Spieler kaufen ihre Games digital und entscheiden sich bei Hardware bewusst für Modelle ohne Laufwerk. Dadurch sinkt der Bedarf an optischen Laufwerken. Für die Hersteller bedeutet das wiederum, dass sich die Produktion entsprechender Komponenten immer weniger lohnt.

Laut dem Bericht werden Produktionslinien deshalb zunehmend auf andere Technologien umgestellt. Dadurch könnte die komplette Lieferkette für die Komponenten, die für ein Disc-Laufwerk benötigt werden, unter Druck geraten. Das wäre für Microsoft ein ziemlich unangenehmes Problem.

Xbox setzt trotzdem auf physische Spiele

Interessant ist nämlich, dass Microsoft gerade ein neues Disc-to-Digital-Programm für Xbox Insider vorbereitet. Damit sollen Spieler ihre vorhandenen physischen Xbox-Spiele mit einer digitalen Lizenz verknüpfen können. Zum Start sollen bereits Tausende Titel aus verschiedenen Xbox-Generationen unterstützt werden.

Microsoft könnte damit also versuchen, den Übergang von physischen zu digitalen Spielen einfacher zu machen. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Discs verschwinden.

Die nächste Xbox könnte betroffen sein

Besonders spannend wird das Ganze mit Blick auf die nächste Xbox-Generation. Sollte die Produktion optischer Laufwerke tatsächlich immer schwieriger und teurer werden, könnte Microsoft bei zukünftigen Konsolen stärker auf digitale Modelle setzen.

Das wäre eine ziemlich ironische Entwicklung: Nicht unbedingt Microsoft selbst könnte das Ende der Disc erzwingen – sondern eine Industrie, die immer weniger Interesse daran hat, entsprechende Laufwerke überhaupt noch herzustellen.

Auch Sony bewegt sich zunehmend in Richtung digitaler Spiele. Gleichzeitig sollen vorhandene physische Spiele und Discs weiterhin unterstützt werden.