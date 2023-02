Star Wars Jedi: Survivor – Releasetermin verschoben

Star Wars Jedi: Survivor erscheint nicht mehr am 17. März. Doch die neue Wartezeit hat einen guten Grund.

Die heißersehnte Fortsetzung Star Wars Jedi: Survivor ist verschoben worden. Das Spiel soll nun nicht mehr am 17. März, sondern knapp sechs Wochen später, am 28. April erscheinen. Die Entwickler meldeten sich in einem kurzen Statement auf Twitter und gaben die Gründe für eine Verschiebung so kurz vor dem Release an. Demnach sei das Spiel zwar inhaltlich fertig, müsse aber für die perfekte Spielerfahrung noch auf Bugs bereinigt werden.

In den letzten drei Jahren hat das Jedi-Team hier bei Respawn sein kollektives Herz und seine Seele in Star Wars Jedi: Survivor gesteckt, und wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass das nächste Kapitel in der Geschichte von Cal Kestis inhaltlich abgeschlossen ist. Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf die letzte Phase: Fehlerkorrekturen, um die Leistung, Stabilität, den Feinschliff und vor allem das Spielerlebnis zu verbessern. WERBUNG Jedi: Survivor ist eine direkte Reaktion auf das Feedback unserer Community und bietet weitläufige Ziele zum Erkunden, weiterentwickelte Kämpfe und Fortbewgungsmöglichkeiten und natürlich die Fortsetzung von Cal und BDs Geschichte. Die Entwicklung dieses Spiels hat uns wirklich zu einem besseren Team gemacht, und wir haben uns auf jeder Ebene angestrengt, um dieses Spiel zu der ,,Star Wars”-Fortsetzung zu machen, die unsere Fans von Respawn und Lucasfilm Games erwarten. Damit das Team die Respawn-Qualitätsvorgaben erfüllen, dem Team die nötige Zeit geben und den Feinschliff erreichen kann, den unsere Fans verdienen, haben wir unseren Veröffentlichungszeitplan um sechs Wochen verlängert – Star Wars Jedi: Survivor wird nun weltweit am 28. April erscheinen.

Vielen Dank an EA und Respawn, dass sie uns die Zeit gegeben haben, das beste Erlebnis für unsere Spieler zu liefern, und an euch alle für euer Verständnis.

Mehr Star Wars für die Zwischenzeit

Die Nachricht, dass die Fortsetzung nun doch verschoben wird, ist natürlich ärgerlich, aber verständlich. Zu oft hat uns die Vergangenheit bereits gezeigt was passieren kann, wenn Spiele zu früh erscheinen. Des Weiteren können sich Star Wars Fans in der Zwischenzeit auf viele andere Dinge freuen. Von epischen Büchern, bis lang erwarteten Serienfortsetzungen. 2023 ist für jeden etwas dabei. Um euch den Überblick zu vereinfachen, haben wir eine Liste mit allen Erscheinungen verfasst.