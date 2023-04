The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Der dritte Trailer ist da

Mit dem offiziellen dritten Trailer erhalten wir Einblicke in Links neues Abenteuer "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom - ©Nintendo; Bildquelle: youtube.com/c/nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Nintendo-Fans weltweit erwarten gespannt den Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, welches exklusiv für Nintendo Switch am 12. Mai 2023 veröffentlicht wird. Bevor sie sich auf ihr Abenteuer begeben, bietet ein dritter offizieller Trailer den Spielern zusätzliche Einblicke in einige der aufregenden Features, die sie in (und darüber hinaus!) Hyrule erwarten können.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, die Fortsetzung von Breath of the Wild (2017; Switch, Wii U), ermöglicht es, deinen eigenen Weg durch die weiten Landschaften von Hyrule und die mysteriösen Himmelsinseln zu wählen. Du wirst dich neuen Orten, Gefahren und Rätseln stellen, die ihren Verstand und ihre Kreativität herausfordern, wie Nintendo vorab verspricht.

Fans von The Legend of Zelda können im aktuellen Trailer einen Eindruck davon bekommen, was sie im kommenden Spiel erwartet. Laut Nintendo soll der Titel “die Spielewelt verändern”. Wir sind gespannt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai für Nintendo Switch. Wie findige Spieler herausgefunden haben, dürfte die Spiellandschaft mächtig groß werden. Andererseits handelt es sich auch um das teuerste Switch-Spiel, dass bis dato veröffentlicht wurde. Doch die 10 Euro Mehrkosten scheinen gut investiert zu sein, wenn man sich den Trailer oberhalb ansieht.