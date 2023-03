Zelda: Tears of the Kingdom hat den bisher höchsten Preis eines Nintendo-Titels!

Nintendo Chef Doug Bowser bezieht persönlich Stellung.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - ©Nintendo; Bildquelle, Screenshot: youtube.com/NintendoJPofficial

Nintendo Fakten

Doug Bowser, der amerikanische Nintendo Präsident rechtfertigt den erhöhten Verkaufspreis. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird nämlich ganze 10 US-Dollar mehr als sonstige Nintendo AAA-Titel kosten, was sich bei uns ebenfalls im 10 Euro Bereich niederschlägt.

Das Spiel der Spiele

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist vermutlich das meisterwartete Spiel auf der Nintendo Switch. Schließlich gilt der Vorgänger Breath of the Wild eigentlich als Nintendo Wii U Titel, welcher auch als Launch-Titel für die Nintendo Switch hergehalten hat.

Der Nintendo eShop

Die Fans staunten nicht schlecht, als sie im Nintendo eShop den nächsten großen Zelda Titel teurer, als je ein Nintendo Titel zuvor gewesen war, vorgefunden haben. So wird dieses statt bisher mit den erwarteten 59,99 Euro um 69,99 angeboten.

Was rechtfertigt diesen Preis?

In einem Interview mit der Associated Press hat der amerikanische Nintendo Präsident die Preiserhöhung angesprochen. Er spricht davon, dass der Preis, das Erlebnis widerspiegelt, wenn man dieses Nintendo Spiel spielt. In Anbetracht was The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet, würden Spieler tiefer als sonst in ein Videospiel eingebunden werden. Aufgrund dessen Aussagen ist der Preis gerechtfertigt.

Wie sehen die Preise in der Zukunft aus?

So meint er weiter, dass diese Preise nun von Titel zu Titel variieren werden. Diese Art von Preisfindung sei ins den USA, Europa und anderen Orten der Welt üblich. Es hänge definitiv vom Inhalt des jeweiligen Spieles ab. S0 hätte Nintendo bei Zelda: Tears of the Kingdom nach mehreren Faktoren das Spiel bewertet und aufgrund von dessen Inhalt zu dieser Preisfindung gekommen.

Natürlich sind viele Nintendo Fans und Zelda Fans über die neue Preis-Poltik verärgert. Es bleibt die Frage ob dies wirklich nur in diesem Falle gilt oder ob Nintendo langsam aber sicher auch den Verkaufspreis erhöhen wird. Ein Problem bei der Sache ist, ist dass Nintendo Titel auch wenn sie schon älter sind, ihren hohen Preis behalten.

Quelle: videogameschronicle.com