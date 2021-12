Nintendo bittet neue Online Abonnenten sich vor Weihnachten anzumelden

Nintendo Switch Online - ©Nintendo

Nintendo hat über deren japanischen Twitter Account künftige Nintendo Switch Online User darum gebeten, einen neuen Account, wenn möglich noch vor Weihnachten, einzurichten. Ganz einfach aus dem Grund, dass zu Weihnachten wieder viele Nintendo Switch Konsolen geschenkt werden und im Anschluss auch entsprechend viele Nintendo Switch Online Accounts eingerichtet werden würden, weswegen die Nintendo Server überlastet sein könnten.

Der Tweet

Für alle Japanologen und alle, die Japanisch üben möchten, folgt der Tweet im Wortlaut:

Für alle anderen, deren Japanisch etwas eingerostet ist, hier die sinngemäße Übersetzung:

“Dieses Wochenende wird der Zugriff auf die Server verstärkt sein und es wird erwartet, dass Nintendo Accounts nicht sofort erstellt werden können. Wenn Sie die Nintendo Switch zum ersten Mal Online verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, einen Account noch vor dem Wochenende zu erstellen.”

Die Ruhe vor dem Sturm

Offensichtlich rechnet Nintendo mit einem regelrechten Online Ansturm am Weihnachtstag. Das ist auch kein Wunder, schließlich hat sich die Nintendo Switch letzten Monat über eine Million Mal verkauft. Die meisten Konsolen werden schon in Geschenkpapier verpackt sein und darauf warten am Weihnachtstag ausgepackt zu werden. Dabei werden wohl mindestens ein Drittel einen Nintendo Switch Online Account erstellen.

Nintendo Switch Online+

Vor allem durch das neue Nintendo 64 und SEGA Mega Drive Angebot, dürfte Nintendo Switch Online viele Abonnenten dazugewinnen. Obwohl (noch) nicht alle Nintendo 64 Spiele sich auf der Nintendo Switch so spielen lassen wie sie sollten, wird es sich nicht jeder nehmen lassen wollen, den einen oder anderen Nintendo 64 Klassiker auf der Nintendo Switch zu spielen. Diesmal sogar unterwegs und online!

