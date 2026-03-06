Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy Film: Termin, Uhrzeit und was wirklich drin steckt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo hat für Montag, den 9. März 2026, eine Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy Film angekündigt. In Österreich läuft die Präsentation um 22 Uhr. Der Film erscheint am 1. April 2026 in den Kinos, also in knapp vier Wochen. Was die Direct zeigen wird, ist offen. Am wahrscheinlichsten ist ein finaler großer Trailer, der den Kinostart einläutet.

Darum geht es im Film

Der Super Mario Galaxy Film ist die Fortsetzung des Super Mario Bros. Films von 2023, der weltweit über 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt hat und damit einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten ist. Der neue Film schickt Mario ins Weltall, angelehnt an das Spielkonzept aus Super Mario Galaxy von 2007. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy und Jack Black sind erneut mit dabei. Neu im Cast ist Brie Larson als Rosalina. Ein älterer Leak deutete außerdem auf die Rückkehr eines klassischen Nintendo-Bösewichts hin, den viele seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Wer spoilerfrei bleiben möchte, sollte die nächsten Tage in den einschlägigen Foren vorsichtig sein.

Zweiter Film-Direct in kurzer Zeit

Bemerkenswert ist, dass es sich bereits um die zweite Nintendo Direct handelt, der einem Film gewidmet ist. In der Community sorgt das für gemischte Reaktionen. Viele Spielerinnen und Spieler warten seit Monaten auf eine klassische Nintendo Direct mit Spielankündigungen für die Switch 2. Stattdessen gab es zuletzt eine Partner Direct, einen Indie World Showcase, eine Pokémon Presents und nun zwei Film-Directs. Dass Nintendo das Direct-Format für Filmmarketing nutzt, wird dabei von einem Teil der Community als Verwässerung des Formats empfunden.´

Wann kommt eine echte Direct?

Die Frage, die die Nintendo-Community aktuell am meisten beschäftigt, ist die nach einem klassischen First-Party-Direct mit Spielankündigungen. Titel wie Splatoon 4, ein neues Fire Emblem und potenzielle neue Switch-2-Exklusivtitel warten auf ihre öffentliche Vorstellung. Insider und Dataminer spekulieren, dass eine größere Nintendo Direct noch im März 2026 folgen könnte, möglicherweise in der Woche nach dem Film-Direct. Offiziell ist nichts bestätigt. Die Super Mario Galaxy Film-Direct am 9. März um 22 Uhr ist die einzige Ankündigung, die gerade auf dem Tisch liegt.

