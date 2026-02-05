Nintendo Direct Partner Showcase: Riesige „Switch 2“-Welle mit Fallout, FF7 Rebirth & Resident Evil

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die neueste Nintendo Direct Partner Showcase hatte es in sich. Statt kleiner Nischentitel gab es eine regelrechte Lawine an großen Third-Party-Spielen für Nintendo Switch und vor allem Nintendo Switch 2. Viele Ankündigungen richten sich klar an Core-Gamer, die bisher eher auf PlayStation, Xbox oder PC unterwegs waren.

Auffällig ist vor allem, wie stark Nintendo die Switch 2 als Plattform für technisch aufwendige Spiele positioniert. Mehrere Titel, die bisher als „zu groß“ für Nintendo-Hardware galten, schaffen nun den Sprung.

RPG- und Open-World-Highlights dominieren

Eines der größten Highlights ist Fallout 4: Anniversary Edition, das am 24. Februar für Switch 2 erscheint, inklusive aller DLCs und Creation-Club-Inhalte. Kurz darauf folgt mit Indiana Jones and the Great Circle am 12. Mai direkt das nächste große Abenteuer. Besonders spannend für Rollenspiel-Fans: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommt ebenfalls für Switch 2, geplant für 2026. Damit landen gleich mehrere Bethesda-Schwergewichte auf der neuen Nintendo-Konsole.

Auch Final Fantasy VII: Rebirth wurde bestätigt. Der zweite Teil des Remake-Projekts erscheint am 03. Juni auf der Switch 2. Technisch dürfte das eine der anspruchsvollsten Umsetzungen auf der Plattform werden.

Capcom ist ebenfalls stark vertreten. Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar, genauso wie Resident Evil 7: Biohazard und Resident Evil: Village für Switch 2. Dazu kommen neue Amiibo-Figuren von Grace und Leon, die Ingame-Items freischalten. Action-Fans bekommen außerdem Turok: Origins im Herbst sowie Pragmata, das ebenfalls seinen Weg auf die neue Konsole findet. Monster Hunter Stories 3 startet direkt mit einer Demo.

Überraschungen, Retro und Sofort-Downloads

Einige Spiele sind sogar sofort verfügbar. Hollow Knight erscheint mit besserer Auflösung und Framerate als Switch 2-Upgrade, kostenlos für Besitzer der bisherigen Version. Auch die Super Bomberman Collection ist direkt erhältlich. Retro-Fans dürfen sich über neue Archive-Reihen freuen, darunter eine „Console Archives“-Serie. Zusätzlich erscheint Valheim für Switch 2 mit bis zu zehn Spielern online.

Mit Digimon Story Time Stranger im Dezember, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales und weiteren Ankündigungen deckt Nintendo fast jedes Genre ab.

Diese Präsentation zeigt klar: Die Switch 2 soll nicht nur Familien-, sondern auch Hardcore-Spieler abholen. Große RPGs, Shooter, Survival-Games und Remaster-Klassiker landen geballt auf der Plattform und das teilweise schneller als erwartet. Die Verkaufszahlen der Switch 2 zeigen auch, warum sich so viele Dritthersteller auf die neueste Nintendo-Konsole regelrecht stürzen.

