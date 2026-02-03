Switch 2 bricht Rekorde: Nintendo verkauft 17,37 Mio. Einheiten – Zahlen überraschen selbst Fans

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Alle Augen auf Nintendo, den diese liefern Zahlen, die selbst für dieses Unternehmen außergewöhnlich sind. Der japanische Konzern hat seine Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht (1. April bis 31. Dezember 2025) und die Switch 2 entwickelt sich zu einem echten Verkaufsmonster. Laut offiziellen Angaben von Nintendo wurden zwischen dem Launch am 5. Juni und dem 31. Dezember 17,37 Millionen Konsolen an Händler ausgeliefert. Allein im Weihnachtsquartal waren es knapp über 7 Millionen Einheiten.

Besonders bemerkenswert: Bereits in der vierten Dezemberwoche sollen rund 15 Millionen Geräte tatsächlich bei Spielern seit dem weltweiten Launch am 05. Juni 2025 angekommen sein. Damit ist klar: die Nintendo Switch 2 die am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte des Unternehmens.

Werbung

Zum Vergleich mit der Konkurrenz wird es spannend: In wenigen Tagen legt auch Sony Zahlen zur PS5 vor. Erst dann lässt sich das direkte Duell genauer einordnen. Womit wir nicht rechnen: mit Zahlen der Xbox Series-Konsolen. Microsoft veröffentlicht seit Jahren keine offiziellen Jahr mehr.

Nintendo: Auch die „alte Switch“ lebt weiter

Während alle Augen auf die neue Hardware gerichtet sind, bleibt die ursprüngliche Switch ein Dauerbrenner. Die Lebenszeit-Verkäufe liegen nun bei 155,37 Millionen Geräten. Nachdem Sony Interactive Entertainment seine Verkaufszahlen für die PlayStation 2 im Nachhinein korrigiert hat, ist die Switch (2017) damit die zweitmeistverkaufte Videospielekonsole der Welt.

Doch nicht nur Hardware läuft stark bei Nintendo. Für Switch 2 wurden bereits 37,93 Millionen Spiele ausgeliefert. Das bedeutet, dass zu fast jeder verkauften Konsole mehr als 2,5 Spiele verkauft wurden. Beim ursprünglichen Switch sind es inzwischen unglaubliche 1,5 Milliarden Software-Einheiten, die erreicht wurden.

Werbung

Einige Titel stechen besonders heraus:

Das zeigt deutlich: Neue Hardware bedeutet auch neuen Software-Boom. Besonders Mario Kart World hat den Nerv der Zeit getroffen. Auf fast jede verkaufte Switch 2 kommt eine Kopie des Fun-Racers von Nintendo.

Prognosen bleiben optimistisch

Nintendo hält an seiner Prognose fest. Bis März 2026 sollen 19 Millionen Switch-2-Konsolen verkauft werden, dazu 48 Millionen Spiele. Auch für die alte Switch rechnet man noch mit 4 Millionen Geräten und 125 Millionen Spielen. Die PS2 könnte also noch in diesem Jahr „geschlagen“ werden. Diese hält bei rund 160 Millionen verkauften Einheiten (Stand 2024). Die Switch hat mit den aktuellen Zahlen die NDS als meistverkaufte Nintendo-Konsole/Handheld überholt.

Finanziell spiegelt sich der Erfolg klar wider. Der Umsatz für die ersten neun Monate liegt bei 1.905,8 Milliarden Yen, ein Plus von fast 100 Prozent im Jahresvergleich. Der operative Gewinn stieg ebenfalls deutlich.

Für Nintendo bedeutet das eine seltene Situation: Zwei Generationen, die parallel riesige Zahlen liefern. Die Frage ist nicht mehr, ob die Switch 2 ein Erfolg wird, sondern wie groß dieser Erfolg noch werden kann. Ob die kommende YouTube-App noch mehr Spieler bringen wird? Unwahrscheinlich, aber aber ein nettes Gimmick. Höchstwahrscheinlich gibt es 2026 auch ein „neues The Legend of Zelda“. Meine Gedanken dazu habe ich mit euch geteilt, welches Szenario am Wahrscheinlichsten ist.

Umfrage

Wie findest du die Nintendo Switch 2 (bisher)? Abgegebene Stimmen: –

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!