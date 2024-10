Nintendo Switch 2 könnte Port von Elden Ring erhalten

Laut einem bekannten Leaker soll Elden Ring für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Dieselbe Quelle vermutet, dass die neue Version des Spiels für die unangekündigte Konsole nicht von FromSoftware entwickelt wird. Es wird erwartet, dass der Switch-Nachfolger starke Unterstützung von Drittentwicklern erhält. Bereits drei Spiele wurden für die Switch 2 bestätigt und viele weitere sollen folgen, sobald die Konsole offiziell vorgestellt wird. Der bekannte Leaker Nash Weedle behauptete kürzlich auf X (ehemals Twitter), dass Elden Ring ebenfalls für Nintendos kommendes Gerät erscheinen wird. Diese Portierung wird als „definitive Edition“ des Spiels bezeichnet, was bedeutet, dass sie die von Kritikern gefeierte Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ enthalten wird.

Die angebliche Portierung von Elden Ring soll von Virtuos übernommen werden und nicht von FromSoftware selbst, berichtet dieselbe Quelle. Das Studio aus Singapur hat bereits umfangreiche Erfahrung mit der Portierung von Spielen auf die Switch. Sie waren an Projekten wie BioShock: The Collection und Assassin’s Creed Liberation Remastered beteiligt. Virtuos war auch das Team hinter Dark Souls: Remastered, dem einzigen FromSoftware-Spiel für die Nintendo Switch bisher. Daher ist es durchaus plausibel, dass Virtuos für die Umsetzung von Elden Ring auf die Switch 2 verantwortlich sein könnte.

🔥Leak Express: se está desarrollando un port de ELDEN RING para SWITCH 2, que recibirá el juego en una “Edición Definitiva”. Parece que podría ser Virtuos la responsable de dicho port y que llegaría para finales de 2025.#EldenRing #Switch2 pic.twitter.com/JJ3RDsxOrU — 💎Nash Weedle (@NWeedle) October 27, 2024

Elden Ring für die Nintendo Switch 2?

Nash Weedle geht davon aus, dass die Switch-2-Version von Elden Ring Ende 2025 veröffentlicht wird. Wenn dieser Zeitplan stimmt, könnte das Spiel ein Launch-Titel für Nintendos neue Konsole sein. Obwohl die Konsole frühestens im zweiten Quartal 2025 erscheinen dürfte, deuten aktuelle Berichte darauf hin, dass die Nintendo Switch 2 nicht vor Ende 2025 auf den Markt kommen könnte, da sie noch nicht in die Massenproduktion gegangen ist.

Berichten zufolge möchte Nintendo Engpässe bei der Markteinführung der Switch 2 vermeiden, wie sie beim Vorgängermodell aufgetreten sind. Laut einem Bericht der Nikkei vom Februar 2024 entspricht die aktuelle Produktionsmenge etwa der von 2016, und die Massenproduktion der Konsole dauerte vor der Markteinführung etwas mehr als vier Monate. Es ist daher möglich, dass Nintendo vor der Markteinführung der Switch 2 mehr als sechs Monate für den Aufbau von Lagerbeständen einplant.

In der Zwischenzeit kämpft das Unternehmen mit Leaks von geheimen Spieletests.