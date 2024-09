Doppelattentate feiern Comeback in Assassin’s Creed Shadows

Das kommende Assassin’s Creed Shadows wird erstmals seit 2015’s Syndicate wieder Doppelattentate bieten. Doppelattentate waren einst ein fester Bestandteil der Franchise und langjährige Fans werden sich wahrscheinlich freuen, sie bei der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows später in diesem Jahr wiederzusehen.

Doppelattentate wurden erstmals 2009 in Assassin’s Creed 2 eingeführt und blieben über Jahre hinweg eine beliebte Methode, um Ziele in AC-Spielen zu beseitigen, wurden jedoch nach Assassin’s Creed Syndicate aufgegeben. Syndicate markierte das Ende der traditionellen Assassin’s Creed-Formel und mit Origins nahm die Serie eine neue Richtung. Odyssey und Valhalla bauten auf dem von Origins bereitgestellten Fundament auf und so fehlten einige Serienmerkmale, wie die Doppelattentate, seit einiger Zeit.

Dies wird sich ändern, wenn Assassin’s Creed Shadows am 15. November veröffentlicht wird. Ubisoft hat bestätigt, dass Naoe, einer der beiden spielbaren Charaktere des Spiels, Doppelattentate mit ihrer versteckten Klinge und dem Tanto ausführen kann.

Unterschiede zwischen Naoe und Yasuke

Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen Naoe und Yasuke und Naoes Fähigkeit, Doppelattentate auszuführen, kann nun zur Liste hinzugefügt werden. Warum Ubisoft beschlossen hat, die Mechanik nach neun Jahren zurückzubringen, ist unklar, aber viele Fans werden ihre Rückkehr wahrscheinlich begrüßen. Bemerkenswert ist, dass das Studio Ubisoft Quebec, das hinter Assassin’s Creed Shadows steht, auch der Entwickler von Syndicate war, als das Feature zuletzt auftauchte.

Neun Jahre später bringt Ubisoft Quebec die Doppelattentate zurück ins Spiel. Neben der Tatsache, dass Naoe Doppelattentate ausführen kann, gibt es noch weitere Unterschiede zwischen Naoe und Yasuke. Naoe ist mehr auf Stealth spezialisiert, während Yasuke ein Samurai ist, der eher auf direkten Kampf setzt. Naoe kann klassische akrobatische Tricks der Assassin’s Creed-Serie ausführen, während Yasuke dies nicht kann.

Der gesamte Umfang, wie sich die beiden Charaktere unterscheiden, wird bei der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows enthüllt werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ubisoft die Fans in den Wochen vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung im November weiterhin mit Details neugierig machen wird. Ubisoft hat sich in den letzten Jahren klar darum bemüht, nostalgische AC-Fans anzusprechen. Assassin’s Creed Mirage ist beispielsweise eine klare Anspielung auf die frühen Tage der Franchise und die Rückkehr der Doppelattentate wird wahrscheinlich auch langjährige Fans erfreuen.