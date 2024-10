Ubisoft möchte alle sechs Monate ein neues Assassin’s Creed-Spiel bringen!

Ubisoft hat große Pläne für die Assassin’s Creed-Reihe und möchte in Zukunft alle sechs Monate ein neues Spiel veröffentlichen. Ja, richtig gelesen. Alle 6 Monate! Aber was steckt hinter dieser Strategie? Warum will Ubisoft so viele Titel in kurzer Zeit herausbringen? Und was bedeutet das für die Qualität der Spiele?

Laut Berichten des Gaming-Insiders Tom Henderson möchte Ubisoft bis 2030 zehn neue Assassin’s Creed-Spiele veröffentlichen (via TheXboxTwo-Podcast).

Die Idee, alle sechs Monate ein neues Assassin’s Creed-Spiel zu veröffentlichen, stammt aus dem Wunsch, die Fans der Reihe kontinuierlich mit frischen Inhalten zu versorgen. Der Grundgedanke wäre nicht neu, immerhin versorgt Activision seine Call of Duty-Fans jährlich mit einem neuen Spiel. EA Sports hat gleich mehrere Sportarten jährlich „digitalisiert“. Mit dieser Strategie will Ubisoft die Bindung zur Community stärken und sicherstellen, dass die Fans regelmäßig neue Abenteuer in der Welt der Assassinen erleben können.

Assassin’s Creed in der Dauerschleife: Wie soll die Qualität der Spiele sichergestellt werden?

Eine der größten Fragen bei dieser Ankündigung betrifft die Qualität der neuen Titel. Kann Ubisoft sicherstellen, dass jedes Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird? Die Antwort darauf bleibt abzuwarten, denn eine hohe Frequenz bei der Veröffentlichung könnte die Entwickler unter Druck setzen. Ubisoft hat bereits früher angedeutet, dass sie an einem neuen Produktionsmodell arbeiten, das es ihnen ermöglichen soll, mehrere Teams an verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeiten zu lassen. Das könnte dazu beitragen, die Qualität der Spiele aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Veröffentlichungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Mit einer halbjährlichen Veröffentlichung könnte sich Ubisoft durchaus „übernehmen“, immerhin wurde jüngst Assassin’s Creed Shadows verschoben. Dabei hat das Entwicklerteam auf die Verschiebung bestanden, um den Fans ein gutes Spiel abzuliefern. Ob es sich bei allen Spielen um AAA-Games handelt ist ebenfalls zu hinterfragen. Immerhin haben mehrere Entwickler bereits erkannt, dass kleinere Titel durchaus ihren Reiz haben, auch für uns Spieler. Nicht jeder von uns hat 200 Stunden Zeit um ein Videospiel „durchzuspielen“.

Das nächste Assassin’s Creed, Shadows, erscheint am 14. Februar 2025.