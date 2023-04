The Last of Us Part I: Patch bringt 40 Bugfixes für die PC Version

Die PC-Version von The Last of Us Part I hat einen weiteren Patch erhalten, der weitere Probleme mit dem Spiel behebt.

The Last of Us: Part 1 bekommt laufend Hotfixes und Patches, damit es endlich richtig gut am PC läuft. - (C) Naughty Dog, SIE / Valve - Bildmontage

Seit 28. März haben PC Spieler mit The Last of Us Part I nach 10 Jahren Wartezeit, endlich auch die Möglichkeit die Geschichte von Joel und Ellie auch selbst nachzuspielen. Gerade nach dem unglaublichen Erfolg der HBO Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey, war der Hype rund um das PC Release hoch. Nur Schade, dass die PC Version diese hohen Erwartungen nicht erfüllen kann. Das Spiel, das eigentlich schon Anfang März erscheinen hätte sollen, ist seit dem Launch gefüllt mit allerhand Bugs und Glitches, der CPU Verbrauch geht durch die Decke und es stürzt auch immer mal wieder ab. WERBUNG Naughty Dog selbst haben ja schon eingesehen, dass The Last of Us Part I nicht ihren Standards entspricht. Die Steam Deck Kompatibilität haben die Entwickler mittlerweile nach hinten verschoben. Bevor sie das angehen, kommt erstmal die PC-Version. Und sie arbeiten auch daran eben diese Stück für Stück auf das nächste Level zu bringen. Der nächste Schritt in diese Richtung ist der vor Kurzem erschienene Patch 1.0.2.0. Der bringt insgesamt 40 Bug Fixes mit. Die machen das Spiel zwar deutlich besser, aber bis die Qualität die sich Spieler erwartet haben erreicht ist, dauert es wohl trotzdem noch eine ganze Weile. The Last of Us 1.0.2.0. Patch Notes Es wurde ein Absturz behoben, der beim schnellen Wechsel zwischen Charakter-Skin-Miniaturansichten auftreten konnte.

Es wurde ein Absturz behoben, der bei Version 1.0.1.6 während des Ladens der Shader beim ersten Booten des Spiels auftreten konnte.

Ein bekannter Absturz, der zufällig während des Spiels auftrat, wurde behoben.

Textur-Streaming wurde aktualisiert, um die CPU-Auslastung zu reduzieren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Analogsticks von DualSense- und Xbox One-Controllern nicht reagierten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sowohl im Hauptmenü als auch im Optionsmenü des Spiels überflüssige SFX abgespielt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Schärfe der Tiefenschärfe-Einstellung (Optionen > Grafik > Post-Effekt-Einstellungen > Tiefenschärfe) basierend auf den Einstellungen der Render-Skala (Optionen > Anzeige > Auflösungsskalierung > Render-Skala) ändern konnte.

Die Benutzeroberfläche der Grafikeinstellungen (Optionen > Grafik) wurde aktualisiert, um die VRAM-Nutzung korrekt anzuzeigen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellung für die Qualität der Umgebungstexturen (Optionen > Grafik > Textureinstellungen > Qualität der Umgebungstexturen) nicht den korrekten VRAM-Verbrauch anzeigte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Popup-Fenster zur Aktivierung der Diagnose nach einem Absturz nicht angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Artefakte und Waffenskin-Texturen nicht richtig gerendert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche des Tutorials nicht korrekt angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Scrollen mit dem Mausrad in Menüs mit Dropdown-Optionen schneller als beabsichtigt beschleunigt werden konnte.

Erhöhtes aktives Laden, um die Ladezeiten während des Spielverlaufs zu reduziere.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Kameraausrichtung nach dem Verlassen des Pausenmenüs auf die Cursorposition verschieben konnte.

[Fotomodus] Ein Problem wurde behoben, bei dem sich die Kamera in der Registerkarte “Beleuchtung” nicht drehen ließ.

[Die Quarantänezone] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler und seine Kameraden während des Spiels plötzlich nass erscheinen konnten.

[Die Quarantänezone, Left Behind] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beleuchtung und die Texturen während des Spiels flackern konnten.

[The Outskirts] Es wurde eine Lücke in der Geometrie behoben, die während des Spiels sichtbar war.

[The Suburbs] Ein Problem wurde behoben, bei dem Animationen während des Spiels nicht geladen werden konnten.

[The Suburbs] Die Effekte für das Zerbrechen von Fenstern und das Schütteln von Autos in der Scharfschützensequenz im Spiel wurden wiederhergestellt.

[Tommys Damm] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Pferdeanimationen während einer Spielsequenz nicht geladen werden konnten.

[Busdepot] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Wassereffekte während des Spiels abgehackt erscheinen konnten.[Das Glühwürmchen-Labor] Ein LOD-Problem wurde behoben, bei dem die Helme gegnerischer NSCs verschwinden oder beschädigt erscheinen konnten. The Last of US: Left Behind Standalone Es wurde ein Problem behoben, bei dem Schüsse aus der Wasserpistole Riley zu treffen schienen, aber nicht registriert wurden, wenn die Zeitlupe mit deaktivierter V-Synchronisation verwendet wurde.

Es wurde ein Absturz behoben, der auftreten konnte, wenn man Riley im Einkaufszentrum folgte.

Der Detailgrad im Halloween-Laden wurde verbessert.

Es wurde ein Absturz behoben, der beim Auslösen des optionalen Gesprächs am Affordable Getaways-Poster auftreten konnte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Texturen der erzählerischen Elemente in einer Zwischensequenz von schlechter Qualität waren.

Das ESDF-Steuerungsschema im Arcade-Minispiel wurde aktualisiert, um ‘G’ als Alt-Taste zu verwenden, damit es besser zur Eingabe der Schläge im Spiel passt.

Zugänglichkeit.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Bildschirmlupe nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Richtungssymbol der Navigationshilfe durch das Modell des Spielercharakters geschnitten wurd. Lokalisierung [ENGLISCH, UNGARISCH] Die Sprache für die adaptiven Auslöser und das Touchpad des DualSense-Controllers wurde angepasst.

[THAI, LATAM SPANISCH, KOREANISCH] Korrigierte Übersetzungen in Menüs.

[SCHWEDISCH] Fehlende Text-to-Speech-Funktion in Menüs hinzugefügt.

[SCHWEDISCH] Sprache im Absturzfenster korrigiert. AMD Es wurde ein Problem behoben, bei dem falsche Standardwerte für Grafikeinstellungen auf AMD-Grafikprozessoren der Serien RX 5700 und RX 6600 angewendet wurden. Steam-Deck Es wurde ein Problem behoben, bei dem PSO Caching bei 50% Fertigstellung einfrieren konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Einstecken eines DualSense-Controllers während der Anzeige von Zwischensequenzen im Cinematics-Menü einen Spieler zum Spielen zwingen konnte.

Die Benutzeroberfläche wurde so angepasst, dass die Steuerelemente des Steam Decks im Bildschirmlupenmenü angezeigt werden.

Die Positionierung der HUD-Elemente für Waffen und Lebenspunkte wurde angepasst. Epic Games Store-Version Ein Problem wurde behoben, bei dem die Errungenschaft “Who’s a Good Boy?” nicht freigeschaltet wurde, obwohl der Spieler die Anforderungen erfüllte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Himmel unter Umständen schwarz dargestellt wurde. The Last of Us Part I ist auf Windows PC und PS5 verfügbar.