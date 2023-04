The Last of Us-Entwickler gibt zu: PC-Version nicht in “Naughty Dog-Qualität”

Iron Galaxy und Naughty Dog möchten mit weiteren Patches für die PC-Version von The Last of Us: Part 1 dafür sorgen, dass es "spielbarer" wird.

The Last of Us Part 1 erscheint am 28.3.2023 für Windows PC. - (C) Naughty Dog

The Last of Us Fakten

The Last of Us: Part 1 ist für PC alles andere als eine “Offenbarung”. Nachdem die HBO-TV-Serie das Interesse für die PC-Portierung hochlaufen lies, ist der derzeitige Zustand des Spiels alles andere als “würdig”. Das Feedback der Spieler auf Steam und im Epic Games Store ist alles andere als großartig. Shader-Probleme, Abstürze und Video-RAM-Probleme trüben das Spielerlebnis massiv.

Naughty Dog verspricht Besserung! Der Serienentwickler veröffentlichte eine Erklärung und skizzierte die Stabilitäts-Verbesserungen, gemeinsam mit Co-Entwickler Iron Galaxy.

The Last of Us: Part 1 – Wann ist die PC-Version “spielbar”

Die Veröffentlichung ist getrübt, nachdem der Titel für viele PC-Spieler unspielbar ist, obwohl ihre Hardware die Systemanforderungen des Action-Adventure-Titels erfüllt. Die PC-Neuveröffentlichung eines der beliebtesten PlayStation-Franchises hätte nicht viel schlechter laufen können. Auch wenn The Last of Us: Part 1 sogar für das Steam Deck-kompatibel ist, dort gibt es ähnliche Probleme.

Auf Twitter äußerte sich nun Naughty Dog und versprach einen Hotfix bereits kommenden Dienstag:

“Wir wissen, dass einige von euch nicht die erwartete Naughty-Dog-Qualität erlebt haben. Unser Team arbeitet hart daran, Probleme zu lösen, die derzeit einige von euch daran hindern, das Spiel zu erleben, um sicherzustellen, dass es das Qualitätsniveau erreicht, das du erwartest und verdienst.”

“Ein Hotfix, der das Zittern bei mausgesteuerten Kamerabewegungen, einige Abstürze und mehr für The Last of Us Part I auf dem PC behebt, ist für Dienstag [Anmerkung: 4. April] geplant”. so der Entwickler weiter. “Ein größerer Patch mit zusätzlichen Korrekturen wird später in der Woche bereitgestellt.”

Grafikkarten-Treiber aktualisieren (immer eine gute Idee)

Natürlich hilft es immer seine Grafikkarten-Treiber auf dem aktuellsten Stand zu halten. Danke Naughty Dog für den Tipp, aber mittlerweile sollte das jedem PC-Spieler bekannt sein.

“Unser Team und unsere engagierten Partner bei Iron Galaxy werden weiterhin bekannte Probleme untersuchen und angehen, um das großartige Erlebnis von The Last of Us Part 1 zu liefern, das ihr erwartet”, wie Naughty Dog sich abschließend an die PC-Spieler wendet.

Was sind die besten Einstellungen für The Last of Us: Part 1 am PC?

Auch wenn es kommenden Dienstag einen Hotfix gibt, es gibt bereits jetzt Tipps und Tricks der PC-Community für die besten Einstellungen von The Last of Us: Part 1. Bereits die Einstellungen können dazu führen, dass der Titel “fast” flüssig läuft.

Grafikvoreinstellung: Benutzerdefiniert

Animationsqualität: hoch

Ziehweite: mittel

Detailgenauigkeit dynamischer Objekte: hoch

Detaillierungsgrad der Charaktere: hoch

Detaillierungsgrad der Umgebung: hoch

Texturqualität dynamischer Objekte: mittel

Texturqualität der Charaktere: hoch

Texturqualität der Umgebungen: mittel

Texturqualität der visuellen Effekte: mittel

Texturfilterung: Anisotrop 4x

Textur-Sampling-Qualität: mittel

Qualität der Umgebungsschatten: volle Auflösung

Gerichtete Schattenqualität: mittel

Gerichtete Schattenauflösung: mittel

Richtungsschattenabstand: mittel

Bildbasierte Beleuchtung: ein

Spotlights-Schattenauflösung: mittel

Punktlicht-Schattenauflösung: mittel

Geprallte Beleuchtung: an

Schattenqualität im Bildschirmbereich: mittel

Dynamische Bildschirmschatten: aus

Kontaktschattenqualität: mittel

Umgebungsokklusion im Bildschirmbereich: Ein

Entrauschungsqualität der Umgebungsokklusion: niedrig

Okklusion in Bildschirmraumrichtung: Ein

Screen-Space-Cone-Tracing: an

Bildschirmreflexionen: aus

Vor allem in Benchmark-Tests zeigte sich, dass es schon reicht die Voreinstellung von Ultra auf Hoch zu stellen, um eine ordentliche Bildrate zu erreichen.

The Last of Us: Part 1 ist jetzt für Windows PC via Steam und Epic Games Store verfügbar.