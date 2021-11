Elden Ring: Scalper verkaufen bereits Test Codes um hohe Preise

Elden Ring (C) From Software, Bandai Namco

Kaum ein anderes Rollenspiel wird wohl momentan so heiß erwartet wie Elden Ring. Dabei haben Spieler auch einiges, worauf sie sich freuen können. Immerhin stellt das RPG das neuste Spiel der Bloodborne und ,,Dark Souls“-Macher From Software dar. Und an der Story des Spiel soll kein geringerer als ,,Game of Thrones”-Schöpfer George R. R. Martin beteiligt sein.

Doch wo viel Hype um etwas neues existiert, gibt es auch immer diejenigen, die genau das ausnutzen wollen. Die Rede ist natürlich von Scalpern, also Personen, die ein Produkt frühzeitig – oftmals durch Bots – erwerben, nur um es dann zu einem überteuerten Preis weiterzuverkaufen. Im Zuge der PS5-Knappheit seit Release der Konsole im letzten Jahr, berichteten wir immer wieder von diesem Vorhaben.

Advertisment

Und das Geschäft läuft gut. So können sich besonders skrupellose Scalper damit schon mal ein Vermögen in Millionenhöhe anhäufen. Zuletzt war vor allem der limitierte Minikühlschrank im Design der Xbox Series X ein beliebtes Ziel. Nun haben sich die Scalper aber scheinbar auch auf Elden Ring gestürzt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Elden Ring für 400$ testen?

So wurde das heiß erwartete Rollenspiel zwar erst vor kurzem auf den 25. Februar 2022 verschoben, die Entwickler starteten aber eine Art Testlauf, damit ausgewählte Spieler das RPG schon vorab testen können. Auch wenn die Testphase erst am morgigen 12.11.2021 startet, werden die Codes für die Teilnahme bereits verschickt. Und genau das machen sich die Scalper nun zunutze. Denn so lassen sich bereits mehrere Test-Codes auf Ebay zu astronomischen Preisen finden.

Der teuerste Code für das Spiel wird derzeit für 355$ gehandelt, wobei bereits 15 Menschen geboten haben. Da die Auktion noch läuft, kann es allerdings durchaus sein, dass ein Preis von über 500$ erreicht werden kann. Die meisten Codes lassen sich dennoch für zwischen 200$ und 300$ finden.

Es zeigt sich also erneut, dass einige Menschen versuchen durch die Verzweiflung einiger passionierter Spieler schnelles Geld machen zu wollen. Doch das erschreckende ist auch diesmal: Es funktioniert!