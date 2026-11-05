Der legendäre Souls-Klassiker Bloodborne ist selbst 2026 noch ein Verkaufshit

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Kein Sequel in Sicht, kein Patch auf PlayStation 5. Rund elf Jahre nach dem Release von Bloodborne scheint Sony seinen Kritikerliebling vergessen zu haben, den die Firma zusammen mit der Souls-Schmiede FromSoftware für die PS4 entwickelt hatte. Bei Fans wird das düstere Action-RPG aber bis heute als einer der besten Ableger neben Dark Souls und Elden Ring hochgehalten. Souls-Schöpfer Hidetaka Miyazaki sprach einst sogar von seinem „persönlichsten Spiel“. Das zeigt sich überraschenderweise auch bei den Verkaufszahlen.

Analysten zufolge hat Bloodborne bisher im Jahr rund 250.000 Exemplare verkauft – obwohl es sich um ein PS4-Spiel handelt. Insgesamt schätzen die Quellen den Titel auf über 10 Millionen verkaufte Einheiten seit seinem Release (via X). Offizielle Zahlen von Sony gibt es allerdings nicht. Unter der Leitung von Miyazaki lehnte sich Bloodborne an das Spielprinzip von Dark Souls an, tauschte aber die Fantasy-Apokalypse gegen ein Lovecraft-artiges Albtraum-Labyrinth voller Fallen und gehirngewaschener Widersacher.

So steht es aktuell um Bloodborne auf PS5

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Auf PS5 ist Bloodborne dank der Rückwärtskompatibilität der Konsole spielbar und offiziell im PlayStation Store erhältlich. Im Gegensatz zu anderen PS4-exklusiven Spielen bekam Bloodborne bisher allerdings keinen Patch für die neue Hardware. Daher läuft der letzte Souls-Ableger von Sony weiterhin mit 30 Bildern pro Sekunde und hat mit vergleichsweise langen Ladezeiten zu kämpfen.

Geht es nach Gerüchten, war Sony kurz davor, ein Remake des Klassikers abzusegnen. FromSoftware soll allerdings den Vorschlag abgelehnt haben, den Bluepoint Games vorgelegt haben soll. Nach Einschätzung von Ex-PlayStation-Chef Shu Yoshida würde Miyazaki selbst gerne an der IP arbeiten, habe aber zu viel um die Ohren. Bluepoint entwickelte zuvor das Remake von Demon’s Souls, das sich vor allem beim grafischen Design und bei der Musik viele künstlerische Freiheiten nahm. Anfang des Jahres machte Sony das Studio dicht.

Vielleicht hat der Konzern aber noch nicht ganz auf Bloodborne vergessen. Inzwischen wurde nämlich offiziell eine Verfilmung angekündigt. Der YouTuber und Bloodborne-Fan Jacksepticeye entpuppte sich als einer der Hauptverantwortlichen hinter dem Projekt, das als Animationsfilm für erwachsenes Publikum erscheinen soll.

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