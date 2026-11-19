Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Spike Chunsoft und Entwickler Gemdrops haben neue Informationen zu Danganronpa 2×2 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Klassenprozesse des neuen Slayhem-Modus, der eine vollständig neue Geschichte innerhalb des bekannten Danganronpa-Universums erzählt. Ein neuer Gameplay-Trailer stellt dabei insbesondere das Akimbo-Consensus-System vor, das die Diskussionen während der Gerichtsverhandlungen um eine zusätzliche Mechanik erweitert.

Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten zu bekannten Spielsystemen aus früheren Serienteilen. Sowohl Debate Scrum als auch Rebuttal Showdown und Logic Dive sind wieder mit dabei. Letztere beiden Mechaniken wurden für Danganronpa 2×2 überarbeitet.

Akimbo Consensus bringt eine neue Mechanik in die Klassenprozesse

Eine der wichtigsten Neuerungen in Danganronpa 2×2 ist das Akimbo-Consensus-System. Die Mechanik kommt im neuen Slayhem-Modus zum Einsatz und soll die Diskussionen während der Klassenprozesse um eine zusätzliche Herausforderung erweitern.

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Wie gewohnt beginnt ein Mordfall zunächst mit einer Untersuchung. Sobald die notwendigen Hinweise gesammelt wurden, folgt der Klassenprozess, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Aussagen präsentieren. Dabei können unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Zeugenaussagen gleichzeitig aufeinandertreffen. Die Diskussion wird dadurch zunehmend unübersichtlich.

Genau an diesem Punkt kommt Akimbo Consensus ins Spiel. Spieler müssen die einzelnen Aussagen bewerten und entscheiden, welche davon glaubwürdig sind. Dafür stehen zwei unterschiedliche Truth Bullets zur Verfügung: „Affirm“ und „Refute“.

Mit „Affirm“ können Aussagen bestätigt werden, während „Refute“ dazu dient, ihnen zu widersprechen. Die Aufgabe besteht darin, die verschiedenen Aussagen richtig einzuordnen und dadurch Ordnung in die Diskussion zu bringen.

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Wurden die Aussagen erfolgreich bewertet, erscheinen am Ende drei mögliche Optionen. Spieler müssen anschließend entscheiden, welches Thema als Nächstes diskutiert werden soll. Wird die richtige Auswahl getroffen, gilt das Akimbo Consensus als erfolgreich und der Klassenprozess wird in die entsprechende Richtung fortgesetzt.

Damit erweitert Danganronpa 2×2 die bekannten Ermittlungs- und Diskussionsmechaniken um eine weitere Entscheidungsebene. Neben dem Erkennen von Widersprüchen kommt es nun auch darauf an, verschiedene Aussagen sinnvoll zu ordnen und den weiteren Verlauf der Diskussion zu bestimmen.

Debate Scrum kehrt aus Danganronpa V3 zurück

Neben der neuen Mechanik setzt Slayhem auch auf ein bekanntes System aus einem früheren Serienteil. Das Debate Scrum aus Danganronpa V3: Killing Harmony wird ebenfalls Bestandteil der Klassenprozesse sein.

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Bei einem Debate Scrum teilen sich die Schülerinnen und Schüler in zwei gegnerische Gruppen auf. Beide Seiten vertreten unterschiedliche Meinungen und versuchen, ihre jeweilige Sichtweise durchzusetzen.

Die Spieler müssen sich innerhalb dieser Auseinandersetzung mit den gegensätzlichen Argumenten beschäftigen und ihre Position verteidigen. Das System sorgt damit für eine zusätzliche Dynamik innerhalb der Klassenprozesse und ergänzt die neuen Möglichkeiten des Slayhem-Modus.

Die Rückkehr dieser Mechanik dürfte insbesondere Fans von Danganronpa V3 bekannt vorkommen. Gleichzeitig erhält Slayhem mit Akimbo Consensus ein zusätzliches System, das es in dieser Form zuvor nicht gab.

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Rebuttal Showdown und Logic Dive wurden überarbeitet

Auch der Original-Modus bleibt nicht unangetastet. Spike Chunsoft hat bestätigt, dass zwei bekannte Mechaniken aus Danganronpa 2: Goodbye Despair für Danganronpa 2×2 überarbeitet wurden.

Dazu gehört zunächst der Rebuttal Showdown. Dieser kommt zum Einsatz, wenn andere Schülerinnen und Schüler die Schlussfolgerungen des Protagonisten Hajime Hinata infrage stellen. Spieler müssen sich gegen die gegnerischen Argumente behaupten und können deren Aussagen mithilfe sogenannter Truth Blades zerschneiden.

Eine weitere Rückkehr feiert Logic Dive. Dabei bewegen sich Spieler durch einen röhrenartigen Parcours, der die Verbindungen innerhalb des Gehirns beziehungsweise einen Pfad aus Synapsen darstellen soll. Während der Fahrt gilt es, Hindernissen auszuweichen und gleichzeitig Fragen zu beantworten.

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Die Mechanik war bereits in früheren Spielen für ihren vergleichsweise hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. In Danganronpa 2×2 wurden deshalb Anpassungen vorgenommen, die Logic Dive zugänglicher machen sollen.

Damit beschränken sich die Änderungen nicht ausschließlich auf den neuen Slayhem-Modus. Auch Spieler, die sich für die überarbeitete Originalgeschichte entscheiden, sollen von den Anpassungen an den bekannten Spielmechaniken profitieren.

Danganronpa 2×2 erscheint im Januar 2027

Mit den neuen Informationen erhalten Fans einen genaueren Einblick in die überarbeiteten Klassenprozesse und die zusätzlichen Spielmechaniken. Besonders Akimbo Consensus soll dem Slayhem-Modus eine neue Komponente verleihen, während bekannte Systeme aus früheren Serienteilen zurückkehren.

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Der neue System-Trailer zeigt die verschiedenen Mechaniken bereits in Aktion und gibt einen Eindruck davon, wie die überarbeiteten Klassenprozesse funktionieren.

Danganronpa 2×2 erscheint am 14. Januar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie PC via Steam und Epic Games Store. Vorbestellungen für die Standard Edition und die Psycho Tropical Vacation Package Edition sind bereits möglich.