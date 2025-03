God of War Ragnarök: Neues Update zum 20. Jubiläum der Serie

Ein neues Update für God of War Ragnarök ist ab sofort auf PS5, PS4 und PC verfügbar. Der Entwickler Santa Monica Studio hat diese Woche angekündigt, dass ein Patch veröffentlicht wird, der das 20-jährige Jubiläum der God of War-Reihe feiert. Das Update bringt neue kosmetische Items für Kratos, Atreus und verschiedene Waffen ins Spiel. Das Update fügt eine Reihe von neuen Skins und Ausrüstungsgegenständen hinzu, die an die Vergangenheit der Serie erinnern.

Patch Notes vom neusten Update für God of War Ragnarök

Dark Odyssey-Ausrüstung für Kratos:

Dark Odyssey Kratos Appearance (Skin)

(Skin) Dark Odyssey Armor Set (Rüstungsset bestehend aus Brustpanzer, Armschützern und Gürtel)

Dark Odyssey-Ausrüstung für Begleiter:

Dark Odyssey Vestment für Atreus

für Atreus Dark Odyssey Witch Frock für Freya

Dark Odyssey-Waffen und -Anhänge:

Dark Odyssey Leviathan Axe (Axt-Erscheinungsbild) & Dark Odyssey Knob (Anhang)

(Axt-Erscheinungsbild) & (Anhang) Dark Odyssey Blades of Chaos (Klingen-Erscheinungsbild) & Dark Odyssey Handles (Anhang)

(Klingen-Erscheinungsbild) & (Anhang) Dark Odyssey Draupnir Spear (Speer-Erscheinungsbild) & Dark Odyssey Hind (Anhang)

Dark Odyssey-Schilder und Rönd:

Dark Odyssey Guardian Shield (Schild-Erscheinungsbild)

(Schild-Erscheinungsbild) Dark Odyssey Dauntless Shield

Dark Odyssey Stone Wall Shield

Dark Odyssey Shatter Star Shield

Dark Odyssey Onslaught Shield

Dark Odyssey Spartan Aspis Shield

Dark Odyssey Rönd

Mit dem neuen Update wurde die Funktion „Edit Appearance“ (Erscheinungsbild bearbeiten) auch auf die neuen Waffen-Anhänge und Schild-Rönd ausgeweitet. Spieler können jetzt das Aussehen dieser Komponenten individuell anpassen.

Das Jubiläums-Update ist zwar klein, bietet aber eine charmante Hommage an die lange Geschichte der God of War-Serie. Die neuen Kosmetik-Items ermöglichen es den Spielern, Kratos und seine Begleiter in einem neuen Look zu erleben, während die neuen Waffen- und Schild-Designs nostalgische Erinnerungen an frühere Spiele der Serie wecken.

