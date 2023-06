Insider bestätigt: Das Remake von Final Fantasy 9 ist keine Illusion

Final Fantasy 9 erhielt seit 2000 einige Remaster-Versionen und Portierungen, aber noch kein vollständiges Remake. Wird es 2023 angekündigt?

Du wirst es kaum glauben, aber das lang ersehnte Remake von Final Fantasy 9 (Original-Release im Jahr 2000) könnte tatsächlich Realität werden! Der angesehene Brancheninsider Jeff Grubb hat in einer aktuellen Podcast-Episode bestätigt, dass die Gerüchte um das Remake ihre Berechtigung haben. Es scheint, als würden die Träume der Fans wahr werden. Doch was ist wirklich dran?

FF9 ist sicherlich eines der denkwürdigsten Titel der beliebten Rollenspiel-Reihe. Seitdem PlayStation (one)-Release gab es eine Vielzahl von Remastern und Portierungen, doch ein “richtiges Remake” blieb bisher aus. Doch das könnte sich ändern.

Final Fantasy 9-Remake: Die Gerüchteküche brodelt

Das Remake ist keine Illusion Die ersten Gerüchte über das Remake von Final Fantasy 9 tauchten im Gaming-Forum ResetEra auf. Ein Nutzer brachte die Information ans Licht, und wie sich herausstellte, hatte dieser bereits in der Vergangenheit treffsichere Vorhersagen gemacht. Dadurch gewinnt seine Behauptung erheblich an Glaubwürdigkeit und lässt die Herzen der Fans höherschlagen.

Jeff Grubb, ein bekannter Insider und Experte der Gaming-Branche, hat in seinem neuesten Podcast-Beitrag die aufkeimenden Hoffnungen der Fans bestätigt. Er lässt keinen Zweifel daran, dass das Remake von FF9 real ist und sich tatsächlich in der Entwicklung befindet. Dieser bahnbrechende Schritt verspricht, die Magie des Originals in einer zeitgemäßen und atemberaubenden Neuinterpretation wieder aufleben zu lassen.

Wann und wo wird das Remake enthüllt?

Leider gibt es bisher keine konkreten Informationen darüber, wann und wo das Remake von Final Fantasy 9 offiziell vorgestellt wird. Die Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, doch die Vorfreude steigt ins Unermessliche. Es wird spekuliert, dass Square Enix bewusst den Fokus auf die Veröffentlichung von Final Fantasy 16 legt und die Enthüllung des Remakes erst im Anschluss erfolgen wird.

Das gemunkelte Remake von Final Fantasy 9 verspricht, das unvergessliche Abenteuer von Zidane, Garnet und ihren Begleitern in einer völlig neuen Pracht aufleben zu lassen. Die Charaktere werden mit atemberaubender Detailgenauigkeit zum Leben erweckt, die Welt von Gaia wird in noch nie dagewesener Pracht erstrahlen und das emotionale Meisterwerk von Komponist Nobuo Uematsu wird in einer modernen Klangkulisse erstrahlen. So zumindest unsere Vorstellungskraft.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte um das Final Fantasy 9 Remake weiterentwickelt und freuen uns darauf, bald weitere aufregende Neuigkeiten zu erfahren. Immerhin gab es bereits im Jahr 2021 einen Hinweis auf ein Remake von FF9 dank des Geforce-Leaks. Ein anderes Remake aus der Rollenspiel-Reihe wird jedoch vorher erscheinen, wie wir wissen.