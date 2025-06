Final Fantasy Tactics: Kultklassiker kehrt als „The Ivalice Chronicles“ zurück

Nach jahrelangen Gerüchten ist es endlich offiziell: Final Fantasy Tactics kehrt am 30. September 2025 unter dem Titel Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zurück. Das Spiel erscheint für PS5, PS4, Nintendo Switch (auch Switch 2), Xbox Series X|S sowie PC via Steam, inklusive Steam Deck-Unterstützung.

Zwei Spielmodi für Nostalgiker und Neulinge

Spieler haben erstmals die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modi:

Enhanced Edition : Mit neu vertonten Dialogen, überarbeiteter Grafik und modernen Komfortfunktionen.

: Mit neu vertonten Dialogen, überarbeiteter Grafik und modernen Komfortfunktionen. Classic Mode: Beibehaltung des ursprünglichen Artstyles, aber mit aktualisierter Übersetzung und kleinen technischen Verbesserungen wie Auto-Save.

Square Enix richtet sich damit nicht nur an Veteranen, sondern auch an Neueinsteiger, denn das Spiel bewahrt sowohl klassische Elemente integriert aber moderne Verbesserungen.

Taktik-Tiefe bleibt erhalten

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bleibt seiner Wurzel treu, eine politische Geschichte im Königreich Ivalice, gepaart mit einem flexiblen Jobsystem und rundenbasierten Kämpfen auf isometrischen Schlachtfeldern. Charakterklassen wie Dragoon, Time Mage oder Ninja kehren zurück, ergänzt durch neue UI-Elemente und smarte Steuerung.

Sammlereditionen für Fans

Neben der Standard- und digitalen Version erscheint auch eine exklusive Sammler Box. Enthalten sind unter anderem:

Eine hochwertige Figur

Drei Chocobo-Plüschfiguren

Ein detailliertes Diorama

Ein Magnet-Set

Digitale Belohnungen

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Auch Amazon bietet eine eigene Special Edition mit anderen Extras.

Mit The Ivalice Chronicles bringt Square Enix nicht nur einen Klassiker zurück, sondern erfüllt damit auch einen lang gehegten Wunsch vieler Tactics-Fans, denn das Spiel zeigt wie stark die Nachfrage nach taktischen Rollenspielen weiterhin ist. Die Mischung aus alt und neu könnte Final Fantasy Tactics 2025 zu einem der spannendsten Re-Releases des Jahres machen.

