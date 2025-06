PlayStation State of Play: Zusammenfassung der wichtigsten News und Games

Kurz vor dem Summer Game Fest 2025 hat Sony spontan eine eigene Produktschau eingeschoben. Beim PlayStation State of Play im Juni standen vor allem Games von Drittherstellern im Mittelpunkt – wobei besonders japanische Entwickler einige Überraschungen parat hatten. Die wichtigsten Infos aus dem über 50 Minuten langen Stream findest du hier in unserer State-of-Play-Zusammenfassung.

Zu den gewichtigsten Enthüllungen zählte eine neue Versoftung von James Bond. In 007 First Light verfrachten die Hitman-Macher IO Interactive die Kinoikone in ein neues 3rd-Person-Abenteuer, das die Vorgeschichte des britischen Superagenten beleuchtet. Der Titel soll 2026 erscheinen, im Sommer folgt eine erste Gameplay-Präsentation.

Werbung

Den großen Abschluss machte Marvel Tokon: Fighting Souls, das nächstes Jahr für PS5 und PC erscheinen soll. Das knallbunte Fighting-Game entsteht in Kooperation zwischen PlayStation, Marvel und Arc System Works. Letztere sind für Prügelspiele wie Dragon Ball FighterZ und Guilty Gear bekannt, die seit jeher durch ihre dynamische Anime-Optik hervorstechen. Neben bekannten MCU-Charakteren wie Spider-Man, Captain America oder Iron Man sind auch Comic-Veteranen wie Ghost Rider und Doctor Doom spielbar.

Bei den hauseigenen PlayStation-Marken á la God of War ließ es Sony ruhig angehen, große Ankündigungen gab es keine. Allerdings kommt für Ghost of Yotei ein eigenes State of Play im Juli (via PlayStation) und Astro Bot erhält im Juni fünf neue Challenge Level. Außerdem hat Sony ein Piraten-Rollenspiel namens Sea of Remnants von NetEase angekündigt. PlayStation VR2 wurde noch nicht ganz aufgegeben und soll mit Thief VR: Legacy of Shadow eine Umsetzung der Stealth-Serie von Eidos erhalten.

Etliche neue Games aus Japan

Den Auftakt machte Lumines Arise, eine Neuauflage eines alten Puzzlespiels auf PSP, das tetrisartiges Blöckchen-Gameplay mit dem Takt von Musik verbindet. Verantwortlich für das neue Lumines zeigen sich die Schöpfer von Rez und Tetris Effect, die ihren gewohnt hypnotischen Touch in das hektische Gameplay des Klassikers einbringen.

Nach jahrelangen Verschiebungen will Capcom 2026 endlich Pragmata veröffentlichen. Der Space-Shooter ist eines der ersten Spiele, das für die PlayStation 5 angekündigt wurde, verschwand aber nach einem ersten Teaser von der Bildfläche. Beim State of Play gab es erstes Gameplay und Details zur Story.

Werbung

Auch Kult-Entwickler Suda51 ist aus der Versenkung zurückgekehrt. Sein neues Hack ‘n’ Slay heißt Romeo is a Deadman und fährt auf derselben Schiene wie seine vorherigen Projekte. Ähnlich wie No More Heroes, Shadows of the Damned oder Lollipop Chainsaw setzt der neue Titel nämlich auf eine abgefahrene Punk-Ästhetik und ganz viel Gemetzel.

Von Team Ninja kommt demnächst das nächste Soulslike – diesmal aber ohne Open World wie noch Rise of the Ronin. Stattdessen bekommt Nioh nämlich einen dritten Ableger. Beim Gameplay dürfte sich das Katana-Gemetzel treu bleiben, wobei es diesmal auch neue Ninja-Moves geben soll. Eine limitierte Demo ist ab sofort auf PlayStation 5 spielbar.

Leider kein neues Castlevania von Konami, aber der inzwischen unabhängige Serien-Veteran Koji Igarashi hat das Sequel zu seinem spirituellen Nachfolger des legendären Vampir-Franchises angekündigt. Bloodstained: The Scarlet Engagement hat im Vergleich zum Vorgänger einen ordentlichen Sprung in der Grafik gemacht und soll 2026 erscheinen.

State-of-Play-Zusammenfassung: Updates für angekündigte Spiele

Frische Spiele sind zwar besonders spannend, aber im PlayStation State of Play gab es auch wichtige Infos für bereits angekündigte Titel.

In einem neuen Trailer zu Silent Hill f ist erstmals das Kampfsystem zu sehen. Der neue Ableger der japanischen Horror-Saga erscheint am 25. September .

ist erstmals das Kampfsystem zu sehen. Der neue Ableger der japanischen Horror-Saga erscheint am . Für das Kletterspiel Cairne ist nun eine Demo auf PlayStation 5 spielbar.

ist nun eine spielbar. Das Remake Metal Gear Solid Delta hat einen neuen Gameplay-Trailer spendiert bekommen, der Bosskämpfe und das Crossover mit Ape Escape zeigt.

hat einen neuen Gameplay-Trailer spendiert bekommen, der Bosskämpfe und das Crossover mit Ape Escape zeigt. Am 8. September soll das skurille Meme-Game Baby Steps vom Macher von Get Over It herauskommen.

soll das skurille vom Macher von Get Over It herauskommen. Wer von Pokémon genug hat, könnte am 3. Oktober stattdessen zur Konkurrenz Digimon Story: Time Stranger greifen.

Neues aus der Retro-Ecke

Für Retro-Freunde wurden neben Metal Gear auch neue Remaster und Ports gezeigt.

Eine Mortal Kombat Legacy Kollection der ersten 2D-Ablegern soll noch 2025 mit einem Online-Modus erscheinen. Sony hat daraufhin einen eigenen PlayStation Fight Stick angekündigt.

der ersten 2D-Ablegern soll noch 2025 mit einem Online-Modus erscheinen. Sony hat daraufhin einen eigenen angekündigt. Mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint am 30. September ein neuer Port des Strategie-Klassikers von Square Enix.

erscheint am ein neuer Port des Strategie-Klassikers von Square Enix. Der Klassiker-Katalog im PlayStation Network wird über die nächsten Monate weiter ausgebaut. Konkret erscheinen die Originalfassungen von Deus Ex, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Twisted Metal 3, Twisted Metal 4, Myst und Riven.