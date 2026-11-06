God of War Ragnarök schlägt Spider-Man 2! Sony soll damit 1,4 Milliarden Dollar verdient haben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nicht Spider-Man, nicht Helldivers 2 und auch nicht Gran Turismo 7. Ausgerechnet God of War Ragnarök soll Sonys umsatzstärkstes PlayStation-Spiel der aktuellen Konsolengeneration sein. Laut einer neuen Auswertung von Alinea Analytics hat das Action-Adventure seit seiner Veröffentlichung im November 2022 rund 1,4 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. Dahinter folgen Marvel’s Spider-Man 2 mit etwa 1,3 Milliarden Dollar und Gran Turismo 7 mit 842 Millionen Dollar.

Die Zahlen stammen von Marktanalyst Rhys Elliott und sind keine offiziellen Geschäftszahlen von Sony Interactive Entertainment. Seiner Hochrechnung zufolge wurden inzwischen 21,6 Millionen Exemplare von God of War Ragnarök verkauft. Davon entfallen rund 20,1 Millionen auf PlayStation und weitere 1,6 Millionen auf Steam. Interessant ist auch die Verteilung innerhalb der Sony-Plattformen: Rund 75 Prozent der PlayStation-Verkäufe wurden auf PS5 erzielt, der Rest auf PS4.

God of War Ragnarök verkauft sich selbst vier Jahre später hervorragend

Obwohl Ragnarök inzwischen vier Jahre alt ist, gehört es weiterhin zu den wichtigsten Verkaufserfolgen der PlayStation Studios. Allein 2026 sollen weitere 1,1 Millionen Exemplare verkauft worden sein. Das entspricht einem geschätzten Umsatz von rund 60 Millionen Dollar.

Werbung

Damit liegt das Spiel laut Analysten beim diesjährigen Verkaufsumsatz sogar vor neueren Veröffentlichungen wie SAROS und Gears of War: E-Day. Besonders bemerkenswert: Ragnarök ist längst Teil von PlayStation Plus Extra und wurde über das Abo bereits von schätzungsweise 6,7 Millionen Spielern genutzt.

Das bedeutet nicht, dass sämtliche dieser Spieler das Spiel zusätzlich gekauft haben. Elliott zählt die Nutzung über PlayStation Plus ausdrücklich getrennt von den Verkäufen. Die Abo-Verfügbarkeit hat den weiteren Verkaufserfolg offenbar trotzdem nicht verhindert.

Werbung

Warum Spider-Man 2 hinter Kratos zurückbleibt

Auf den ersten Blick überrascht der Vorsprung gegenüber Marvel’s Spider-Man 2. Schließlich gehört Spider-Man zu den bekanntesten Unterhaltungsmarken der Welt. Allerdings hatte Ragnarök zwei Vorteile.

Das Abenteuer erschien bereits im November 2022, also rund ein Jahr vor Spider-Man 2. Außerdem wurde es gleichzeitig für PS4 und PS5 veröffentlicht. Spider-Man 2 erschien dagegen zunächst ausschließlich für PS5. Erst später folgte eine PC-Version. Laut Alinea Analytics hat Spider-Man 2 inzwischen rund 19,1 Millionen Exemplare verkauft und etwa 1,3 Milliarden Dollar Umsatz erzielt. Der Abstand ist damit kleiner, als die unterschiedlichen Veröffentlichungsstrategien vermuten lassen.

„God of War“-Serie soll sogar Fallout übertreffen

Die beeindruckenden Zahlen stimmen Elliott auch für die kommende God of War-Serie bei Prime Video optimistisch. Der Analyst glaubt, dass die Serien-Verfilmung mit Dave Bautista sogar erfolgreicher werden könnte als Amazons Fallout-Serie. Das ist allerdings ausschließlich seine persönliche Prognose von Rhys Elliott. Gerade bei Videospielverfilmungen hängt der Erfolg nicht nur von der Bekanntheit der Marke ab, sondern auch davon, wie gut Geschichte und Figuren umgesetzt werden.

Werbung

Für Sony kommt der anhaltende Erfolg jedenfalls zur richtigen Zeit. Mit God of War Laufey steht bereits das nächste große Abenteuer der Reihe bevor. Nach der jüngsten Verschiebung soll das Spiel am 20. Mai 2027 erscheinen.