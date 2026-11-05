God of War Laufey verschoben: Sony nennt neuen Release-Termin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

God of War Laufey erscheint später als geplant. Santa Monica Studio hat den PS5-Titel vom 16. Februar auf den 20. Mai 2027 verschoben. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Zuletzt zeigte Sony bereits ausführlicher, wie sich Faye spielt. Mehr dazu findest du in unserem Gameplay-Artikel zu God of War Laufey.