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God of War Laufey verschoben: Sony nennt neuen Release-Termin

i God of War Laufey verschoben: Sony nennt neuen Release-Termin
Artikel von Markus Bauer +
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God of War Laufey erscheint später als geplant. Santa Monica Studio hat den PS5-Titel vom 16. Februar auf den 20. Mai 2027 verschoben. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Zuletzt zeigte Sony bereits ausführlicher, wie sich Faye spielt. Mehr dazu findest du in unserem Gameplay-Artikel zu God of War Laufey.

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