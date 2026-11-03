PS5 Black Friday 2026: Sony startet schon morgen mit bis zu 75 Prozent Rabatt!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

PlayStation wartet dieses Jahr nicht bis zum eigentlichen Black Friday. Bereits ab morgen, am 04. November 2026, startet im PlayStation Store eine große Rabattaktion mit Preisnachlässen von bis zu 75 Prozent. Tausende Spiele für PS5, PS4 und PlayStation VR2 werden günstiger. Dazu kommen Erweiterungen und DLCs. Die Aktion läuft bis zum 30. November, allerdings bleiben nicht alle Angebote bis zum Schluss verfügbar.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog hat Sony bereits eine erste Auswahl der reduzierten Spiele bekannt gegeben. Darunter befinden sich einige große Titel, die erst 2026 erschienen sind. Konkrete Euro-Preise oder individuelle Rabatte nennt der Hersteller allerdings noch nicht. Diese werden erst zum Start der Aktion im PlayStation Store sichtbar.

Diese PS5-Spiele sind beim Black Friday dabei

Besonders auffällig ist Marvel’s Wolverine. Die Digital Deluxe Edition des Actionspiels von Insomniac Games gehört ebenso zur Aktion wie SAROS, das neue Spiel von Housemarque. Auch Astro Bot, 007 First Light und PRAGMATA stehen auf der offiziellen Liste.

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Sony hat folgende Spiele-Rabatte angekündigt:

Die Liste ist nur eine Vorschau. Insgesamt sollen mehrere Tausend Inhalte reduziert werden. Wie hoch die Ersparnis bei einzelnen Spielen tatsächlich ausfällt, hängt auch von der jeweiligen Region ab.

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Aktuelle Angebote im PlayStation Store Österreich

Hinweis: Die Preise stammen zum Zeitpunkt des Artikels aus österreichischen PlayStation-Store-Ansichten und können sich ändern. Nicht alle Angebote konnten unmittelbar live bestätigt werden. Die Liste ist keine vollständige Übersicht der „Black Friday“-Aktion.

Vorsicht: Manche „Black Friday“-Angebote enden früher

Eine Besonderheit der diesjährigen Aktion solltest du beachten: Am 16. November wird Sony die Angebotsliste aktualisieren. Einige Rabatte werden durch neue ersetzt. Andere enden bereits am 20. November, obwohl der Black Friday selbst erst am 27. November stattfindet.

Wer ein bestimmtes Spiel kaufen möchte, sollte deshalb nicht automatisch bis zum letzten Aktionstag warten. Das jeweilige Enddatum steht direkt auf der Produktseite im österreichischen PlayStation Store.

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Die Aktion endet offiziell am 30. November. Sony hat bislang ausschließlich die digitalen Angebote angekündigt. Ob auch PS5-Konsolen, die PS5 Pro, DualSense-Controller oder PlayStation Plus im Rahmen des Black Friday 2026 günstiger werden, geht aus dieser Ankündigung nicht hervor.

Gerade bei den neueren Spielen dürfte sich ein genauer Preisvergleich lohnen. Ein Rabatt von 75 Prozent gilt schließlich nicht automatisch für jeden Titel.

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